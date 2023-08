Apple Card Savings : 10 milliards de dollars ont été déposés sur les comptes épargne

Aux États-Unis, si vous possédez l'Apple Card, vous avez aussi accès à un compte épargne où vous pouvez stocker toutes vos économies à un taux d'intérêt de 4,15%, ce qui est bien plus intéressant que les banques traditionnelles qui proposent en général 10 fois moins. Constatant cette différence majeure, les américains sont très nombreux à sortir l'argent de leur banque pour tout confier à Apple.

Apple Card Savings est un gigantesque succès

Depuis son lancement en avril dernier, les comptes d'épargne Apple Card ont attiré plus de 10 milliards de dollars en dépôts. Les utilisateurs d'Apple Card, dont les comptes sont gérés par Goldman Sachs, ont fait confiance à ce nouveau produit financier, en dépit des turbulences apparentes entre Apple et son partenaire. Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet a déclaré :

Avec chacun des produits financiers que nous avons introduits, nous avons cherché à réinventer la catégorie en gardant à l'esprit la santé financière de nos utilisateurs. C'était notre objectif avec le lancement d'Apple Card il y a quatre ans, et il est resté notre principe directeur avec le lancement de Savings. Sans frais, sans dépôts minimum et sans exigence de solde minimum, Savings offre aux utilisateurs un moyen facile d'économiser de l'argent tous les jours, et nous sommes ravis de voir l'excellente réception des clients nouveaux et existants.

Même si Goldman Sachs a déclaré dans un récent communiqué être très satisfait du succès du compte épargne "Apple Card Savings", la collaboration entre Apple et Goldman Sachs semble être sur le point de s'effondrer. La banque envisagerait de se désengager de ce partenariat avec Apple et de se retirer du secteur bancaire grand public.



Depuis 2019, Goldman Sachs et Apple ont travaillé ensemble sur l'Apple Card. Toutefois, suite à des problèmes tels que des difficultés de service client et une rentabilité insatisfaisante, Goldman Sachs souhaiterait désormais rompre ce partenariat. La banque envisage de faire appel à American Express ou à une autre entreprise pour reprendre son contrat avec Apple. Cependant, l'absence de frais sur l'Apple Card rend ce contrat peu attractif pour les autres entreprises.