Les clients Apple Card ont déjà déposé un milliard sur leur compte épargne

Il y a environ deux semaines, le 17 avril dernier, Apple lançait le compte d'épargne Apple Card, et il s'avère qu'il a été très populaire aux États-Unis, seul marché où cette nouveauté est disponible. Le nouveau compte d'épargne à 4,5 % de rendement a enregistré jusqu'à 990 millions de dollars de dépôts au cours des quatre premiers jours suivant son lancement, d'après les informations de Forbes. Un chiffre impressionnant.

Des dépôts en masse

Nos confrères ont expliqué avoir parlé à deux sources anonymes ayant connaissance des performances du compte d'épargne Apple, mais le montant total des dépôts n'a pas été officiellement confirmé par l'entreprise ou par Goldman Sachs, le partenaire bancaire de la firme de Cupertino.



Au cours de la seule première journée, les propriétaires d'Apple Card ont déposé 400 millions de dollars, ce qui n'est peut-être pas une surprise compte tenu de l'importance de la base d'utilisateurs d'iPhone d'Apple aux États-Unis. À la fin de la semaine, environ 240 000 comptes avaient été ouverts.

Qui peut souscrire à un compte épargne Apple ?

Le compte d'épargne Apple est réservé aux détenteurs d'une Apple Card et leur permet de déposer directement sur le compte l'argent gagné en "cash back" grâce à l'Apple Card. Les détenteurs de l'Apple Card peuvent également déposer de l'argent provenant d'un compte externe sur le compte d'épargne. Tout cela est rémunéré.



Apple propose actuellement un TAEG de 4,15 %, ce qui est fort intéressant, d'autant que l'ouverture du compte est très facile. Il ne faut que deux minutes pour y souscrire et il n'y a pas de frais ni de solde minimum. En revanche, les dépôts ne peuvent pas dépasser la limite d'assurance FDIC de 250 000 $. Mais peu de banques proposent un meilleur rendement, sans oublier une telle simplicité avec le suivi dans l'application Cartes (Wallet). Bref, on a qu'une hâte, que l'Apple Card s'exporte ailleurs comme en France, en Belgique, Suisse, Canada, etc.