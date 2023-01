Goldman Sachs a perdu plus d’un milliard avec l’Apple Card

L'Apple Card est le fruit d'une collaboration entre Apple et la banque Goldman Sachs depuis 2019, elle permet aux américains de payer leurs achats en magasin, de réaliser des paiements en plusieurs fois... Si de prime abord, elle paraît rentable, l'Apple Card serait un véritable boulet pour Goldman Sachs !

Goldman Sachs doit regretter cette collaboration avec Apple

D'après plusieurs informations récupérées par Bloomberg, les résultats de la division Platform Solutions de Goldman Sachs afficheraient en ce moment des résultats inquiétants. Cette division de la banque américaine gère notamment l'Apple Card et a enregistré une perte avant impôts de plus de 1,2 milliard de dollars.

De 2020 à fin septembre 2022, ces pertes s'élevaient même à 3 milliards de dollars. Mais lorsque les résultats du quatrième trimestre de 2022 seront bientôt inclus, le chiffre devrait être proche de 4 milliards de dollars.



La répartition des pertes depuis le lancement en 2019 seraient incertaines, mais il en 2022, 2 milliards de dollars de pertes proviendraient principalement d'Apple Card et d'une autre plateforme de prêt Goldman appelée GreenSky.



La principale cause des pertes proviendrait des provisions pour pertes sur prêts (lorsqu'une banque met de côté de l'argent en tant que dépense pour des prêts futurs qu'elle s'attend à ne pas être remboursés).



Les estimations précédentes de Goldman visaient à atteindre le seuil de rentabilité de la division Platform Solutions d'ici 2022, mais la société espère maintenant y parvenir en 2025. Des sources estiment que la ligne d'activité de banque transactionnelle est probablement la seule partie rentable de la division Platform Solutions.



Il est peut-être temps de se poser la question d’un lancement à l’international, non ? On attend toujours l’Apple Card en France…



