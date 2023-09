Apple Card : Goldman Sachs et Apple facilitent le retrait d'argent suite à un scandale début 2023

La collaboration entre Apple et Goldman Sachs se poursuit pour l'Apple Card aux États-Unis, le géant californien et la célèbre banque viennent de faciliter le retrait d'argent. Au début de l'année, plusieurs utilisateurs avaient été confrontés à une procédure anti-fraude qui avait engendré des retards impressionnants pour récupérer leur argent. Pour éviter que ça arrive à nouveau, il y a désormais du changement !

Le retrait d'argent sur l'Apple Card devient plus simple

Début 2023, Apple a fait une entrée remarquée sur le marché financier en introduisant son compte d'épargne, l'Apple Card Savings. Toutefois, de nombreux utilisateurs ont rapidement signalé des retards de retrait, certains durant plusieurs semaines, ce qui a causé une grande inquiétude chez les détenteurs du compte. L'Apple Card, soutenue par Goldman Sachs, semblait alors connaître un départ difficile.



L'enquête du Wall Street Journal en juin a permis de mettre en lumière certains de ces problèmes. En réponse à l'indignation publique qui en a résulté, Apple a généreusement offert un crédit de "bonne volonté" de 100 $ à certains détenteurs du compte. Plus important encore, Apple a clarifié les modalités concernant les dépôts et les retraits en partenariat avec Goldman Sachs.

Il est apparu que Goldman Sachs avait un système initial pour les retraits qui était hypersensible aux "activités à potentiel risqué". Cette précaution a causé des retards, surtout pour des retraits de montants conséquents. Pour faire simple, un mécanisme censé protéger les utilisateurs s'est avéré être une entrave pour eux.

Les mesures prises pour éviter que ça recommence

Goldman Sachs, dans un effort de restaurer la confiance, a introduit plusieurs changements pour améliorer l'expérience utilisateur :

En cas de retard, une durée maximale a été fixée pour résoudre le problème. Le renforcement de la communication avec les clients sur les questions liées aux retards. Les tentatives de transfert de faibles montants depuis des comptes importants sont maintenant moins susceptibles d'être marquées comme douteuses. Une solution tripartite entre le service client, la banque Goldman Sachs et la banque réceptrice a été mise en place pour faciliter les transferts.

Lors de son lancement en avril, le compte d'épargne Apple Card proposait un rendement impressionnant de 4,15 %. Et malgré le scandale, la confiance semble s'être rétablie : en août, le montant total des dépôts sur ce compte avait dépassé la barre des 10 milliards de dollars.



L'introduction de l'Apple Card Savings n'a pas été parfaite, mais les actions rapides et décisives prises par Apple et Goldman Sachs démontrent leur engagement à fournir un service de qualité à leurs clients.