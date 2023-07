Apple verse 100 $ pour un problème de retrait sur l’épargne de l'Apple Card

Aux États-Unis, les américains qui détiennent une Apple Card peuvent transférer des fonds de leur compte bancaire personnel vers leur compte épargne rattaché à l’Apple Card. Cette pratique devient de plus en plus courante grâce aux intérêts bien plus intéressants chez Apple que dans les traditionnels établissements bancaires. Si tout a toujours été parfait avec la prestation d’Apple et Goldman Sachs, il y a eu un énorme raté ces derniers jours ! La situation a tellement été considérée comme étant grave qu’Apple a réalisé un énorme dédommagement.

100 dollars de dédommagement

Depuis le lancement du service Épargne via Apple Card (Apple Saving) en avril dernier, de nombreux clients ont rencontré des retards inhabituels et anormaux dans le retrait d’importantes sommes d'argent. En raison d'un déclenchement accidentel du système de protection contre la fraude, ces clients ont dû attendre parfois plusieurs semaines, pour accéder à leurs fonds. Aujourd'hui, Apple cherche à rectifier ce problème en offrant un crédit de 100 $ pour le désagrément causé.



Ce dysfonctionnement dans le traitement a principalement touché les utilisateurs qui ont effectué des demandes de retrait de plus de 1 000 $. Les délais d'attente prolongés étaient liés au système de lutte contre le blanchiment d'argent mis en place par Goldman Sachs, le partenaire financier d'Apple pour l'Apple Card.

À la suite d'une augmentation considérable des retards en mai, Apple a rapidement travaillé avec Goldman Sachs pour résoudre le problème. Malgré cela, la frustration des clients a incité l'entreprise à proposer une compensation financière pour calmer les esprits et éviter la mauvaise publicité par le bouche-à-oreille.



Apple offre donc désormais un crédit de 100 $ à ses clients concernés par ce problème. Apple a affirmé que les clients concernés recevront ce mail officiel :

L'expérience que nous avons fournie pour une demande de retrait que vous avez faite pour votre compte d'épargne en mai n'a pas répondu à nos normes. Merci de votre patience pendant que nous terminions nos examens internes. Nous faisons un crédit de bonne volonté unique de 100 $ sur votre compte d'épargne en guise de courtoisie pour vous pour cette expérience. Vous verrez ce dépôt dans Wallet comme "Ajustement-Crédit".

Apple et Goldman Sachs travaillent sans relâche pour éviter que ce problème ne se reproduise à l'avenir, le système de lutte contre la fraude va être amélioré pour être plus réactif et rapide dans le traitement.



