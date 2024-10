Le taux du compte épargne de l'Apple Card augmente à 4,25 %

Apple a annoncé, par le biais d'une notification à ses clients, la première augmentation du taux d'intérêt du compte d'épargne Apple Card. Depuis hier, les clients bénéficient d'un rendement annuel de 4,25 %, contre 4,15 % depuis le lancement du service en avril.

Première hausse du taux d'intérêt

Si vous cherchez un moyen d'ouvrir un compte épargne hors des États-Unis, ce n'est pas la peine. Comme l'Apple Card, le compte d'épargne est exclusivement réservé aux utilisateurs américains. Le Canada, la France ou autre n'y ont toujours pas droit.



Pour nos lecteurs américains, rappelons qu'outre le dépôt volontaire sur le "Saving Account", une option permet de déposer le cashback obtenu à chaque utilisation de la carte bancaire. Le fameux Daily Cash. Les intérêts sont composés quotidiennement et versés à la fin du mois.



Apple a annoncé l'augmentation du taux d'intérêt dans une notification push envoyée aux utilisateurs du compte d'épargne Apple Card mercredi soir. Le taux d'intérêt annuel de 4,25 % est nettement supérieur à la moyenne du secteur, mais reste inférieur à celui de certains autres comptes d'épargne à haut rendement. En France par exemple, le taux est actuellement de 3 % sur le livret A.

Apple cherche un autre partenaire

La hausse des taux d'intérêt intervient alors qu'Apple ne veut plus de Goldman Sachs. La firme de Cupertino souhaite mettre fin au partenariat, alors que la banque cherche à se désengager du secteur des particuliers.



Les rumeurs ont récemment indiqué qu'Apple avait soumis à Goldman Sachs une proposition visant à mettre fin au partenariat au cours des 12 à 15 prochains mois.



Apple et Goldman Sachs seraient à la recherche d'un ou de plusieurs nouveaux partenaires pour reprendre la gestion de l'Apple Card et de l'Apple Savings, ce qui n'augure rien de bon pour les autres marchés. L'arrivée de l'Apple Card en France n'est pas pour demain, malgré l'optimisme de Tim Cook en 2019...