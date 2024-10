Première baisse du taux d'intérêt du compte épargne de l'Apple Card

1 com

Environ un an après son lancement aux États-Unis, le compte d'épargne à haut rendement de l'Apple Card prépare sa toute première baisse de taux d'intérêt. Cela fait suite à trois augmentations successives depuis le début de ce compte qui permet de mettre de côté et de gagner de l'argent sans effort.

Un taux qui reste très intéressant

À partir du 3 avril, soit demain, le rendement annuel en pourcentage du compte d'épargne de l'Apple Card sera ramené à 4,4 %, soit une baisse de 0,1 % par rapport au taux de rendement actuel de 4,5 %.

Cela ne changera pas la face du monde, 4,4 % restant un taux compétitif par rapport à de nombreux autres comptes d'épargne populaires à haut rendement, qui offrent généralement des taux compris entre 4,25 % et 5,25 % outre-Atlantique. En France, par exemple, les livrets de base comme le Livret A sont indexés à 3 %.



Pour mémoire, lorsque le compte d'épargne de l'Apple Card a été mis sur le marché pour la première fois, il offrait un taux annuel de 4,15 %, en partenariat avec Goldman Sachs. Le taux a ensuite augmenté trois fois, passant d'abord à 4,25 %, puis à 4,35 % et enfin à 4,5 %. Il s'agit donc de la première baisse. Des rumeurs avancent depuis des mois que la banque américaine souhaite sortir du partenariat avec Apple.

Comment ouvrir un compte épargne chez Apple

Si vous vivez aux États-Unis, sachez que le compte épargne peut être ouvert et géré à partir de l'application Wallet (Cartes) sur l'iPhone. Apple n'impose ni frais, ni dépôt minimum. Seuls pré-requis, il faut être titulaire d'une Apple Card, résider aux États-Unis et être âgé d'au moins 18 ans.



Outre l'apport volontaire, le compte épargne de l'Apple Card peut être abondé par le cashback Daily Cash qui vous est reversé après des achats chez Apple et les partenaires. Le solde maximum autorisé est désormais de 1 000 000 $, contre 250 000 $ auparavant.