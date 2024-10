Apple Card : une grosse amende se prépare pour Goldman Sachs

Goldman Sachs n'est pas près de retravailler avec Apple. En attendant de se débarrasser de son partenariat avec Apple autour de l'Apple Card, la banque d'investissement serait sur le point de se voir infliger une grosse amende pour mauvaise gestion financière. La séparation semble inévitable.

Un partenariat qui termine mal

Goldman Sachs pensait tenir le partenariat du siècle, on peut maintenant dire que c'est tout l'inverse. La banque d'investissement n'en finit plus d'accumuler les problèmes à cause de l'Apple Card. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, le Bureau de protection des consommateurs en matière financière (CFPB) serait sur le point de lui infliger une amende pour mauvaise gestion du service à la clientèle concernant les clients Apple Card.



Une mauvaise gestion dans tous les domaines, du simple remboursement en passant par la facturation ou la gestion des crédits. Le plus gros souci étant visiblement le traitement des litiges, bien plus nombreux que ce qu'avait prévu Goldman Sachs. Elle l'a d'ailleurs fortement reproché à Apple qui n'a pas arrangé les choses avec son système de facturation mensuel.

Une enquête ouverte il y a deux ans qui pourrait bientôt aboutir par une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars. On évoque un montant dépassant facilement les 50 millions de dollars. Un montant élevé justifié par le remboursement d'une partie des clients dont le litige justifié n'a jamais été traité.



Il y a un mois, on apprenait qu'Apple pourrait abandonner Goldman Sachs pour JPMorgan Chase, une autre banque d'investissement américaine. Des négociations complexes tant elle ne souhaite pas reproduire les mêmes erreurs que sa concurrente. L'abandon du cycle de facturation mensuel, qui semble avoir posé tant de problème à Goldman Sachs et la négociation des 17 milliards de dollars impayés des détenteurs d'Apple Card sont les deux points de discorde. Faire affaire avec Apple n'est pas toujours signe de succès, et ce n'est pas Goldman Sachs qui dira le contraire.