Apple Card : Apple pourrait abandonner Goldman Sachs pour JPMorgan Chase

À plusieurs reprises, la

banque américaine Goldman Sachs a exprimé publiquement son insatisfaction quant à sa collaboration avec Apple pour l’Apple Card. On sait que dans cette affaire, Goldman Sachs encaisse des pertes colossales et commence à être exaspéré de la situation. Apple pourrait potentiellement changer de partenaire pour continuer à faire vivre l’Apple Card aux États-Unis !

Un nouveau partenaire pour l’Apple Card ?

Depuis plus d’un an, les discussions entre Apple et Goldman Sachs sur la fin de leur partenariat autour de l’Apple Card s’intensifient. Lancée avec optimisme, cette carte de crédit avait séduit la banque d’investissement américaine qui voyait dans ce projet une opportunité stratégique. Toutefois, Goldman Sachs s’est finalement rendu compte que l’Apple Card n’était pas aussi lucrative que prévu pour ses propres objectifs financiers.



Face à ce constat, Apple explore d’autres options et a entamé des négociations avec plusieurs institutions financières américaines, dont JPMorgan Chase. Ce dernier est actuellement en discussions avancées avec Apple pour potentiellement reprendre le programme Apple Card. Conscient des difficultés rencontrées par Goldman Sachs, JPMorgan souhaite adopter une approche différente s’il venait à conclure cet accord.

Selon une récente rumeur venant du Wall Street Journal, un accord entre Apple et JPMorgan Chase pourrait être finalisé dans les mois à venir. Cependant, plusieurs ajustements sont encore en négociation. Parmi eux, JPMorgan Chase cherche à payer un montant inférieur aux 17 milliards de dollars représentant les soldes impayés des détenteurs de l’Apple Card, tout en demandant l’abandon des cycles de facturation alignés sur les mois civils, une pratique qui a engendré des complications pour le service client.



Apple ne se limite pas à JPMorgan Chase dans ses recherches, la société a également exploré des alternatives avec Synchrony Financial et Capital One. Néanmoins, JPMorgan Chase semble être le candidat favori pour succéder à Goldman Sachs dans la gestion de l’Apple Card.



L’Apple Card, lancée aux États-Unis, permet aux utilisateurs de bénéficier d’un moyen de paiement simple et sécurisé directement intégré à leur iPhone. Grâce à cette carte (virtuelle et physique), les clients peuvent effectuer leurs achats en ligne et en magasin avec une grande facilité. De plus, Apple propose également un compte épargne à taux d’intérêt élevé via l’application Wallet, ce qui offre aux détenteurs de l’Apple Card une opportunité de faire fructifier leurs économies plus rapidement qu’avec une banque traditionnelle.



Pour le moment, l’Apple Card n’est pas encore disponible en France, aucune indiscrétion mentionne un lancement prochain. Apple devra collaborer avec un établissement bancaire en France si l’entreprise souhaite lancer son Apple Card, la bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino a plein de contacts en France grâce à ses partenariats Apple Pay.