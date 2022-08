Trois ans après son lancement, l'Apple Card est toujours réservée aux américains

Trois ans déjà. Oui, ce mois-ci, cela fait trois ans que l'Apple Card a été lancée aux États-Unis. La carte de crédit en titane a d'abord été déployée pour un nombre limité de clients le 6 août 2019 avant de s'étendre à tous les résidents américains éligibles deux semaines plus tard, avec le lancement officiel le 20 août. Malgré le temps qui passe, nous n'avons toujours aucun signe d'un déploiement à l'international, France y compris.

Pas d'Apple Card en France, au Canada, en Belgique, etc

Malheureusement pour les utilisateurs d'iPhone vivant dans d'autres pays comme la France, la Belgique, la Suisse ou encore le Canada pour ne citer qu'eux, l'Apple Card n'a toujours pas été lancée en dehors des États-Unis. Quand on sait que l'iPhone a une part de marché de plus de 50 % au Canada, et que le pays du nord des Amériques compte 76,2 millions de cartes Visa et Mastercard, on se dit qu'Apple doit forcément y travailler. Et les clients ne diraient pas non à un cashback standard de 2 % sur les achats effectués via Apple Pay et de 3 % chez les commerçants participants.

Lors d'un voyage en Allemagne en 2019, le PDG d'Apple, Tim Cook, avait déclaré qu'Apple était ouvert à l'idée de proposer sa carte de crédit dans d'autres pays, mais il a fait remarquer que les banques et les réglementations varient dans le monde entier. L'année dernière, la marque Apple Card a été approuvée au Canada, mais Apple n'a pas encore annoncé de projet d'expansion de la carte à l'international.



Lancée en partenariat avec la banque d'investissement Goldman Sachs et Mastercard, l'Apple Card peut être entièrement gérée via l'application Cartes d'un iPhone ou d'une Apple Watch. Ses principales caractéristiques sont :

Gratuite;

Des récapitulatifs de dépenses;

Des remises en espèces versées quotidiennement;

Une option de financement sans intérêt pour l'achat de nouveaux produits Apple;

Un cashback très intéressant;

Une version physique en titane.

En effet, outre le fait de l'avoir dans Cartes, l'Apple Card existe aussi en physique, une carte en titane ultra sobre qui peut être utilisée dans les magasins qui n'acceptent pas les paiements sans contact.



Qui en veut une ?