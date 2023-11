Les régulateurs américains proposent de nouvelles règles pour Apple Pay

Aux États-Unis comme partout dans le monde, Apple Pay est de plus en plus utilisé par les utilisateurs Apple. Ce mode de paiement sans contact sur iPhone et Apple Watch, commence à inquiéter les régulateurs américains qui ne comprennent pas pourquoi Apple Pay n’est toujours pas soumis aux mêmes « examens de surveillance » que les établissements bancaires.

Apple Pay pourrait bientôt être soumis à de nouvelles règles aux US

Dans une volonté de réguler le secteur financier numérique, le Bureau de la protection financière des consommateurs des États-Unis (CFPB) a récemment proposé de nouvelles directives de surveillance. Ces directives ciblent spécifiquement les entreprises comme Apple qui offrent des portefeuilles numériques et des services de paiement via des applications telles qu’Apple Pay.



Malgré la popularité croissante de ces services de paiement, il est apparu qu’ils n’étaient pas soumis aux mêmes niveaux de surveillance réglementaire que les établissements bancaires traditionnels. Dans peu de temps, cela pourrait changer avec les propositions du CFPB qui vise à appliquer les mêmes règles réglementaires aux entreprises qui gèrent plus de cinq millions de transactions annuelles, les mettant sur un pied d’égalité avec de grandes institutions financières.

Cette proposition fait suite à une hausse des plaintes des consommateurs relatives aux activités des entreprises technologiques dans le domaine du financement à la consommation. La CFPB souligne l’importance d’une surveillance renforcée pour assurer le respect des lois en vigueur, protégeant ainsi les intérêts des consommateurs.



En effet, la croissance rapide des services financiers proposés par les géants comme Apple a commencé à effacer les lignes traditionnelles séparant les secteurs bancaires, de paiement et commerciaux. Cette évolution a créé des zones d’ombre réglementaires qui pourraient exposer les consommateurs à des risques.



La capacité de la CFPB à mener des examens de conformité est un point central de cette initiative réglementaire. L’agence souhaite s’assurer que les entreprises comme Apple ou encore Google respectent scrupuleusement les lois sur les transferts de fonds, la protection de la vie privée et les droits des consommateurs.



Si la règle est adoptée, cela marquerait un tournant vers une régulation plus stricte des services financiers numériques. Les implications pourraient être vastes, avec potentiellement de nouvelles obligations de conformité et des changements opérationnels pour ces acteurs du marché numérique.



