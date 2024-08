Apple assouplit les règles autour des liens d'achat externes dans les apps

La loi DMA en Europe a provoqué des changements historiques chez Apple, l'entreprise a été contrainte d'ouvrir la distribution des applications, les développeurs peuvent intégrer dans leurs apps d'autres moyens de paiements que celui de l'App Store, la puce NFC peut servir à autre chose que des transactions Apple Pay... Un vent de fraîcheur qui n'est pas fini, car Apple continue de changer les règles et c'est clairement en faveur des développeurs (encore une fois).

Apple annonce de nouvelles règles pour les liens externes dans les apps

Dans un effort pour se conformer aux nouvelles régulations imposées par la Commission européenne en juin dernier, Apple a annoncé plusieurs modifications majeures à sa politique interne. Ces ajustements sont en réponse à la Digital Markets Act (DMA) et seront appliqués cet automne.



Apple a dévoilé des changements concernant le droit au lien d'achat externe StoreKit, permettant aux développeurs une plus grande flexibilité dans la promotion et la vente de leurs produits et services.

Principaux changements

Communication et promotion des offres : les développeurs auront désormais la possibilité de communiquer et promouvoir des offres d'achats vers un lien de leur choix. Cela pourrait inclure un marché d'applications alternatif, une autre application ou un site web. Des liens diversifiés : le lien choisi peut être consulté en dehors de l'application ou via une vue Web intégrée dans l'application, offrant ainsi plus d'options pour les utilisateurs. Exécution des offres dans l'application : les développeurs pourront concevoir et exécuter la communication et la promotion des offres directement dans leurs applications. Cela inclut la visibilité d'informations sur les prix des abonnements ou d'autres offres disponibles à l'intérieur ou à l'extérieur de l'application. Instructions et informations : les développeurs sont dorénavant autorisés à fournir des explications ou des instructions sur la façon de s'abonner à des offres en dehors de l'application (le rêve absolu de Spotify). Les communications doivent être claires et fournir des informations précises sur les biens ou services numériques disponibles à l'achat. De plus, les développeurs peuvent utiliser autant d'URL qu'ils veulent sans les déclarer dans l'info.plist de l'application.

En parallèle, Apple met à jour les conditions commerciales pour les applications bénéficiant du droit de lien d'achat externe. Ces nouvelles conditions visent à garantir une conformité totale avec les régulations européennes tout en offrant aux développeurs de nouvelles opportunités de croissance et de monétisation.

Les frais des paiements

Les développeurs doivent accepter l'avenant au droit de lien d'achat externe StoreKit cet automne pour bénéficier des nouveaux droits de lien. Ils devront utiliser les API StoreKit, déclarer les transactions externes et payer des frais.

Deux frais sont associés à la redirection des clients hors de l'App Store : un frais d'acquisition de 5 % sur les ventes de biens et services numériques pendant 12 mois après une installation initiale, et un frais de services de la boutique sur toutes les ventes pendant cette période. Ce dernier est de 10 % pour les nouvelles conditions, réduit à 5 % pour les petites entreprises et abonnements après un an, plus un frais de technologie de base de 0,50 euros au-delà d'un million d'installations. Pour les conditions standards, le frais de services de la boutique est de 20 %, réduit à 7 % pour les petites entreprises et abonnements après un an.

Ces modifications représentent une avancée majeure pour les développeurs d'applications en Europe, ils vont bénéficier de plus de liberté et de contrôle sur la manière dont ils peuvent promouvoir et vendre leurs produits.



Source