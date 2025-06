Paddle et RevenueCat s’associent pour contourner la commission de l’App Store

Paddle et RevenueCat annoncent une nouvelle intégration stratégique qui simplifie la gestion des abonnements en dehors de l’App Store. Cette initiative intervient alors que les développeurs cherchent des alternatives au système de paiement d’Apple, à la suite d’évolutions réglementaires majeures.

Un partenariat pour simplifier la monétisation multiplateforme

Le 4 juin 2025, Paddle et RevenueCat ont annoncé une intégration stratégique visant à faciliter la gestion des abonnements pour les développeurs d’applications en dehors de l’App Store d’Apple. Cette initiative intervient à la suite de la décision judiciaire dans l’affaire Epic Games contre Apple, qui interdit à Apple de percevoir des commissions sur les achats effectués en dehors de son système et de restreindre les liens in-app vers des options de paiement alternatives aux États-Unis.

Paddle, fournisseur de solutions de paiement, et RevenueCat, plateforme de gestion d’abonnements, ont uni leurs forces pour offrir aux développeurs une solution unifiée permettant de gérer les abonnements sur le web, iOS et Android. Cette collaboration vise à éliminer la nécessité pour les développeurs de construire une infrastructure complexe pour gérer les paiements, les taxes et la conformité réglementaire.

Selon Jimmy Fitzgerald, PDG de Paddle, cette intégration représente une opportunité significative pour les applications par abonnement de développer leurs revenus en s’étendant au web, tout en surmontant les défis techniques et opérationnels associés à cette expansion.

Fonctionnalités clés de l’intégration

Gestion centralisée des abonnements : les utilisateurs peuvent s’abonner sur une plateforme et accéder automatiquement aux services sur d’autres plateformes.

les utilisateurs peuvent s’abonner sur une plateforme et accéder automatiquement aux services sur d’autres plateformes. Analyse des performances : RevenueCat fournit un tableau de bord analytique pour suivre les performances des abonnements.

RevenueCat fournit un tableau de bord analytique pour suivre les performances des abonnements. Gestion des paiements et de la conformité : Paddle prend en charge les paiements, les taxes et la conformité réglementaire sur le web.

Cette intégration permet aux développeurs de bénéficier d’une vue d’ensemble de leurs revenus d’abonnement, facilitant ainsi l’optimisation de la monétisation sur plusieurs plateformes.

Contexte réglementaire et implications

La récente décision dans l’affaire Epic Games contre Apple a ouvert la voie à des alternatives de paiement en dehors de l’App Store, permettant aux développeurs d’éviter les commissions de 15 à 30 % imposées par Apple. Cependant, cette liberté accrue s’accompagne de responsabilités supplémentaires, telles que la gestion des taxes, la conformité réglementaire et le support multiplateforme.

L’intégration entre Paddle et RevenueCat répond à ces défis en offrant une solution complète qui simplifie la gestion des abonnements et des paiements, tout en assurant la conformité aux exigences réglementaires.

Perspectives pour les développeurs

Avec cette nouvelle intégration, les développeurs disposent d’un outil puissant pour gérer efficacement leurs abonnements sur plusieurs plateformes, tout en réduisant leur dépendance à l’égard de l’App Store d’Apple. Cela ouvre de nouvelles opportunités de croissance des revenus et offre une plus grande flexibilité dans la stratégie de monétisation des applications.

L'Europe doit s'inspirer

Avec l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en Europe, qui vise à renforcer la concurrence et à limiter le contrôle des grandes plateformes sur les paiements et la distribution d’applications, les sociétés européennes devraient s’inspirer de l’intégration entre Paddle et RevenueCat. Cette solution leur offre un modèle efficace pour gérer les abonnements et les paiements en toute autonomie, tout en respectant les nouvelles réglementations, et leur permet de gagner en indépendance face aux géants du secteur.