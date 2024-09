App Store : les abonnements ne rapportent pas beaucoup d'argent aux développeurs

Entre un achat à l'acte, un achat intégré ou un abonnement à renouvellement mensuel/annuel, on serait tenté de dire que c'est l'abonnement qui rapporte le plus à un développeur, figurez-vous que ce n'est pas du tout le cas ! Un récent rapport affirme que contrairement à ce que l'on peut croire, les abonnements ne génèrent pas énormément d'argent, ce n'est pas en tout cas la stratégie à adopter si on veut doper ses revenus. Peut-être un ras-le-bol des usagers face à cette tendance...

Les abonnements rapportent peu d'argent

Dans une récente analyse mise en ligne par RevenueCat, acteur clé dans la fourniture d'outils de gestion d'abonnements pour applications mobiles, une réalité sombre est mise en avant. Cette étude, s'appuyant sur des données issues de plus de 29 000 applications et 18 000 développeurs, dévoile que les revenus générés par les abonnements mensuels ou annuels restent, pour la majorité, dérisoires.

Au cœur de cette analyse, un constat alarmant se dessine : un an après leur lancement, le revenu mensuel moyen d'une application ne dépasse pas 50 dollars. Cette somme médiocre met en lumière l'écart considérable entre les attentes des développeurs et la réalité du marché. Dans un écosystème où l'offre est abondante, la lutte pour capter l'attention et la fidélité des utilisateurs se révèle plus difficile que jamais. D'autant qu'une grande partie s'est habituée au tout gratuit. Mais certains développeurs abusent également en proposant des abonnements à tout bout de champ, sans alternative pour payer une seule fois.

Certaines applications réussissent plus que d'autres

Le rapport précise également une disparité dans la distribution des revenus : les applications les plus performantes représentent seulement 5 % du total, laissant une maigre portion pour la vaste majorité. Cette inégalité s'accentue avec le fait que 17,2 % des applications franchissent le seuil des 1 000 dollars de revenus mensuels.



Ces chiffres montrent une réalité incontestable : malgré une croissance du secteur des applications sur abonnement (par une augmentation de 14 % du prix moyen des abonnements mensuels), le succès financier reste un mirage pour une grande majorité de développeurs. Cette situation est aggravée par une baisse de 14 % de la fidélisation sur une période de 1 an, ce qui s'explique par la volonté des consommateurs de supprimer les abonnements à renouvellement mensuel "non indispensable" dans leur quotidien pour faire des économies en pleine période d'inflation. Parmi les rares succès, le domaine de la santé et de la remise en forme se distingue, avec des revenus bien supérieurs à ceux des autres catégories.



Le rapport conclut en précisant que malgré la hausse des prix généralisée dans énormément de secteurs, le coût des abonnements au sein des applications iOS et Android est resté approximativement les mêmes si on compare les tarifs de 2022 à 2023.



Source