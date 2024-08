App Store : les développeurs ignorent les méthodes de paiement externes aux US

Depuis quelques mois, les développeurs américains qui publient une application sur l'App Store, ont l'autorisation (grâce à la justice américaine) de proposer des méthodes de paiement alternatives à celle d'Apple. Si au premier abord, cela est une bonne nouvelle, quasiment aucun développeur n'a fait la demande à Apple pour inclure des paiements externes. Cette tendance n'est en réalité pas vraiment surprenante, car Apple a tout fait pour dissuader les développeurs de contourner la méthode de paiement de l'App Store !

Seulement 38 applications sur

65 000 ont demandé les paiements externes

Suite à une décision de justice issue du conflit très médiatisé entre Apple et Epic Games, Apple a permis aux développeurs de son App Store d'intégrer des liens vers des méthodes de paiement externes. Cette modification (censée offrir plus de liberté aux développeurs) doit d'abord être approuvée par Apple via une demande manuelle de la part du développeur. Cette étape de validation sert à "filtrer" les méthodes de paiement externes fiables et sécurisées et celles qui pourraient potentiellement poser un problème.



Cependant, cette ouverture n'a pas suscité l'enthousiasme escompté. Sur les quelque 65 000 développeurs éligibles, seulement 38 ont demandé à intégrer ces méthodes alternatives de paiement selon Bloomberg.

Des coûts dissuasifs

L'une des principales raisons de cette faible adoption semble être liée au coût. Malgré l'utilisation de paiements externes, Apple impose sa commission pouvant atteindre 27 %. Cette initiative a été vivement critiquée par Epic Games et d'autres observateurs de l'industrie, qui voient dans cette mesure un moyen pour Apple de décourager l'usage de paiements externes. Epic accuse Apple de profiter de sa position dominante dans la distribution des applications en exigeant une commission sur des transactions qui ne passent même pas par son système de paiement intégré.



La commission d'Apple (en plus de celle du paiement externe) pourrait en effet conduire les développeurs à payer plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Cette situation est assez décevante, car les paiements externes étaient vus par les développeurs comme une "échappatoire" à la commission élevée de l'App Store. En passant par des paiements externes, les développeurs auraient eu l'occasion de bénéficier de commissions largement moins élevées, mais comme Apple ajoute sa propre commission sur chaque transaction, l'alternative perd tout son intérêt.



Une nouvelle plainte de la part d'Epic Games est en cours depuis le mois de mars, le créateur de Fortnite souhaite obliger Apple (à travers une décision de justice) à supprimer sa commission sur les paiements tiers, ce qui permettrait aux développeurs d'éviter une double commission (celle d'Apple + du paiement externe).