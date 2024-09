Les développeurs pourront solliciter Apple pour être mis en avant dans l’App Store

Avec des millions d’applications disponibles sur l’App Store, il n’est pas toujours simple pour un développeur d’attirer de nouveaux utilisateurs. Pour aider certaines applications à augmenter leur visibilité, Apple va bientôt proposer aux développeurs de soumettre leur app à une mise en avant dans la catégorie « Aujourd’hui » de l’App Store. Une opportunité incroyable pour bénéficier d’un coup de projecteur sans payer le moindre centime.

Apple souhaite participer au succès de chaque application qui le mérite

Apple a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer la donne pour les développeurs d’applications : la possibilité de promouvoir leurs applications directement auprès de l’équipe de l’App Store. Cette annonce a été faite lors de la WWDC 2024, durant une session qui a également mentionné des nouveautés concernant l’application TestFlight.



Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible en septembre, en même temps que la sortie d’iOS 18. Grâce à cette nouveauté, les développeurs pourront désormais alerter l’équipe éditoriale d’Apple sur le nouveau contenu ou les nouvelles fonctionnalités de leurs applications avant la sortie officielle de la nouvelle version. L’objectif principal est de permettre à ces applications d’être présentées sur l’App Store, notamment dans la très populaire section “Aujourd’hui”.

Jusqu’à présent, l’équipe éditoriale de l’App Store créait des histoires sur les applications et les développeurs et rassemblait des applications en collections, mais cette initiative venait exclusivement d’Apple. Le nouveau processus, appelé “Featuring Nominations”, offre un moyen formel pour les développeurs de proposer leurs applications. Via App Store Connect, les développeurs pourront partager leurs plans directement avec Apple.



Un tableau de bord des nominations sera intégré à App Store Connect au cours de l’été, il permettra aux développeurs de soumettre leurs mises à jour. Ils pourront signaler des types de mises à jour variés, comme du nouveau contenu, des améliorations de l’application ou le lancement de nouvelles applications.



Pour soumettre une candidature, les développeurs devront inclure :

Le nom de la mise à jour.

Une description écrite détaillant tous les aspects pertinents ainsi que la date de publication prévue.

Les développeurs recevront après une notification push si leur application est choisie pour être mise en avant, leur permettant ainsi de bénéficier d’une visibilité exceptionnelle temporairement sur l’App Store.



Cette nouvelle approche pour mettre en avant de nouvelles applications ou mises à jour est un tournant majeur dans la relation entre Apple et les développeurs, elle va offrir à ces derniers une nouvelle opportunité de se démarquer dans un marché hautement concurrentiel. On va évidemment soumettre iSoft !