TestFlight s’offre un nouveau design et permet de cibler les testeurs

Si vous avez déjà participé à un programme de bêta d'une application iOS ou iPadOS, vous avez probablement été obligé de télécharger TestFlight d'Apple. Cette app permet aux développeurs de distribuer les versions bêtas de leur application aux utilisateurs afin qu'ils puissent tester les nouveautés et remonter les bugs rencontrés. Alors que TestFlight n'a pas eu de nouveautés majeures depuis iOS 14, l'application obtient avec iOS 18 un nouveau design accompagné de plusieurs fonctionnalités !

TestFlight apporte des changements dans iOS 18

Lors d'une récente session de la WWDC 2024 consacrée aux nouveautés d'App Store Connect, Apple a dévoilé un aperçu de la nouvelle version de TestFlight. Cette mise à jour promet d'apporter des changements majeurs sur le design ainsi que sur les fonctionnalités proposées aux développeurs.



La première chose que les utilisateurs remarqueront est la refonte visuelle de TestFlight. Inspiré par l'App Store, le nouveau design vise à améliorer l'expérience utilisateur en rendant l'interface plus intuitive et attrayante. Ce nouveau design rapproche davantage TestFlight de l'apparence et de la convivialité de l'App Store, facilitant ainsi la navigation et l'utilisation.

Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, les testeurs bénéficieront de captures d'écran, du nombre de jours à tester et toujours des traditionnelles notes du développeur. Cette approche rappelle fortement la présentation des applications sur l'App Store, offrant aux testeurs un aperçu plus complet et visuel de ce qu'ils s'apprêtent à tester. Cela devrait grandement améliorer leur compréhension des fonctionnalités et des objectifs de la version bêta.

La grosse nouveauté s'appelle "Tester Criteria"

Une des fonctionnalités phares de cette mise à jour est l'introduction de "Tester Criteria". Cette nouveauté permet aux développeurs de filtrer les utilisateurs pouvant accéder à une application bêta. En utilisant "Tester Criteria", ils peuvent cibler des appareils spécifiques et des versions d'iOS pour tester certains comportements précis. Un développeur pourra s'assurer que sa nouvelle version d'application fonctionne correctement sur toutes les générations d'iPhone et avec toutes les mises à jour d'iOS.



Apple améliore aussi les invitations. Désormais, plusieurs critères peuvent être définis pour les invitations privées et les liens publics TestFlight. Cela offre aux développeurs une meilleure flexibilité pour gérer leurs tests, ce qui permet une distribution plus ciblée et efficace des versions bêta.



Si toutes ces annonces vont probablement faire plaisir aux développeurs qui espéraient mieux comme expérience avec TestFight, Apple n'a pas encore communiqué la date précise de mise à disposition de ce nouveau TestFlight pour le grand public. Il faudra donc patienter avant de pouvoir profiter de ces améliorations.

Télécharger l'app gratuite TestFlight