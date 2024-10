Microsoft Copilot s'offre un nouveau design et des nouvelles fonctionnalités

Grosse mise à jour pour Microsoft Copilot. L'IA a enfin le droit à une nouvelle interface et gagne en capacités avec le lancement de nombreuses fonctionnalités. Des fonctionnalités pour l'instant en bêta et surtout réservées aux pays anglophones dans un premier temps.

Microsoft Copilot : votre compagnon IA

Copilot, l'IA de Microsoft, passe une nouvelle étape dans sa jeune carrière. En téléchargeant la dernière mise à jour de l'application sur l'App Store, on découvre un nouveau design pour tous et des nouvelles fonctionnalités, malheureusement indisponibles en France au lancement. Idem pour la version web.

Nouvelle interface

Une toute nouvelle interface plus moderne, plus sobre et qui offre également des réponses plus concises qui s'affichent désormais d'un seul coup. Terminé le style rédactionnel comme le fait si bien ChatGPT avec les phrases qui s'affichent les unes après les autres. Que ce soit une réponse écrite, un logo, une image, un émoji ou autre, il suffit de le demander dans la conversation principale bien que l'app Microsoft Designer soit dédiée à cela.

Copilot Voice

Le service s'équipe enfin d'un assistant vocal. À l'instar de ses concurrents, il sera en capacité de répondre aux questions des utilisateurs de manière orale dans quatre styles de voix différents. L'app propose d'ailleurs de choisir celui que l'on préfère au premier lancement après mise à jour.

Copilot Daily

Cette nouvelle fonctionnalité récupère les dernières actualités dans le monde afin de créer une sorte de podcast ou message vocal pour vous tenir informer en temps réel. À noter qu'elle se base uniquement sur quelques sites américains très populaires pour le moment. Espérons qu'à l'avenir Microsoft nous laisse le choix des sites d'actualité pour créer notre journal audio personnalisé.

Copilot Discover

Copilot Discover a pour principale mission d'aider les novices à se familiariser avec l'IA. Dans un premier temps, il offre un aperçu complet de ce qu'il est possible de faire avec Copilot. Avec votre autorisation, il analysera en temps réel votre activité sur internet pour vous fournir des réponses totalement adaptées à votre profil.

Copilot Labs

Exclusivement accessible pour les membres Copilot Pro, cet espace permet de tester les nouvelles fonctionnalités à venir en avant-première. Une sorte de bêta IA pour ceux qui veulent tout tester avant les autres.

Copilot Vision

Intégré dans le navigateur Edge, Copilot Vision voit et entend tout ce qui se passe sur votre écran lorsque vous naviguez sur internet. Il peut ainsi vous décrire des choses, vous conseiller sur d'autres et même discuter avec vous.



Bien évidemment, la sécurité est au rendez-vous. Vision ne s'activera jamais automatiquement au lancement de Edge et sera désactivable à tout moment. De même, il fonctionnera dans un premier temps sur quelques sites, afin de s'assurer que ce n'est pas dangereux avant de l'étendre à tout le web.

Think Deeper

Think Deeper est en capacité de répondre précisément aux questions les plus complexes. Si vous souhaitez déménager dans une ville en particulier par exemple, il se chargera de récolter le maximum d'informations vous concernant pour proposer une réponse la plus complète possible en prenant en compte une quantité importante de paramètres.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Copilot