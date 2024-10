Microsoft Designer ajoute un outil d’image IA avant l’arrivée d’Apple Intelligence

Peu connu dans l’écosystème Apple, l’application Microsoft Designer est une petite pépite, elle vous permet d’exprimer votre créativité en personnalisant des dessins, en créant des cartes d’anniversaire… Aujourd’hui l’application prend une toute nouvelle tournure avec l’intégration de l’intelligence artificielle, Microsoft ajoute des nouveautés très similaires à ce que va apporter Apple Intelligence !

Microsoft Designer ajoute une grosse dose d’IA

Microsoft a récemment déployé une mise à jour majeure pour son application Microsoft Designer. L’entreprise a introduit un nouvel outil d’IA génératif conçu pour produire des images à partir de simples descriptions textuelles. Disponible sur iOS, Android et Windows, cette mise à jour promet de transformer la manière dont les utilisateurs créent et modifient des images.

Avec cette mise à jour, Microsoft Designer se dote de plusieurs fonctionnalités innovantes :

Création d’images à partir d’invites de texte : les utilisateurs peuvent désormais générer des images simplement en décrivant ce qu’ils souhaitent voir. L’IA se charge du reste, produisant des visuels impressionnants en quelques secondes. Modèles de création : l’application propose des modèles prédéfinis pour faciliter la création de contenus destinés aux réseaux sociaux et aux cartes de vœux, ce qui rend le processus simple et accessible à tous. Création d’avatar : une fonctionnalité dédiée permet de créer des avatars personnalisés, une solution pratique pour les profils en ligne et les réseaux sociaux. Modification des images existantes : les utilisateurs peuvent facilement modifier les images qu’ils possèdent déjà. L’application permet de supprimer ou de modifier les arrière-plans et les objets, ainsi que de réaliser un relooking complet des visuels.

Conditions d’utilisation et limitations

Pour accéder à cette version améliorée de Microsoft Designer, un compte Microsoft est nécessaire, ça ne change pas par rapport à ce qui était déjà requis précédemment. L’application offre 15 “boosts” gratuits par jour, ce qui permet d’effectuer des modifications basées sur l’IA. Une fois cette limite atteinte, les utilisateurs doivent souscrire à un abonnement mensuel pour continuer à bénéficier des services avancés.



L’abonnement Copilot Pro, proposé à 22€ par mois, permet d’obtenir jusqu’à 100 boosts par jour, offrant ainsi une plus grande flexibilité et des capacités plus importantes pour les utilisateurs qui ont plus de besoins.



Cette mise à jour de Microsoft Designer intervient à un moment stratégique, alors que les utilisateurs Apple attendent avec impatience l’introduction de Apple Intelligence avec iOS 18. Apple prévoit de proposer une expérience similaire avec son propre outil d’IA génératif. Ce contexte concurrentiel ajoute une dimension intéressante au paysage des outils d’IA, chaque entreprise cherchant à offrir des solutions de plus en plus innovantes et performantes.

