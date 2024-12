Les applications iWork mises à jour avec Apple Intelligence !

Apple a mis à jour ses applications de la gamme iWork, soit Pages, Numbers et Keynote sur macOS et iOS, en ajoutant de puissantes fonctionnalités Apple Intelligence telles que l'intégration de Siri avec ChatGPT, les outils d'écriture et Image Playground. Ces améliorations ont été rendues possibles par le lancement hier des mises à jour iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2.

Présentation des nouvelles fonctionnalités

1. Outils d'écriture :

Relecture, résumé, réécriture et composition. Ces fonctionnalités aident les utilisateurs à rédiger et à améliorer le texte, en tirant parti de ChatGPT pour des tâches plus complexes comme la rédaction de texte.

2. Intégration de Siri avec ChatGPT

Siri, en s'appuyant sur la plateforme d'OpenAi, peut désormais répondre aux questions liées au contenu directement dans les présentations, les documents et les feuilles de calcul, ce qui facilite l'extraction d'informations clés à partir des fichiers iWork.

3. Image Playground

Via Image Playground, vous pouvez créer des images uniques et originales directement dans les documents iWork, en améliorant les présentations et les rapports avec des visuels personnalisés.

Compatibilité

Les nouvelles fonctionnalités nécessitent un appareil compatible avec Apple Intelligence, notamment :

iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs (dont l'iPhone 16)

Mac avec puces Apple Silicon

iPad mini 7

iPad avec puces Apple Silicon

Disponibilité

Pages, Numbers et Keynote sont toutes disponibles gratuitement sur l'App Store et à utiliser sur les appareils iOS et les Mac. Les concurrents d'Office de Microsoft, notamment.

Télécharger l'app gratuite Keynote