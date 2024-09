Apple met à jour ses applications Pages, Numbers et Keynote sur iOS 18

Hier soir, Apple s'est concentré sur le déploiement des nouvelles mises à jour de la rentrée, ce qui nous a permis de télécharger iOS 18, iPadOS 18, macOS 15... Aujourd'hui, Apple passe au niveau supérieur avec ses applications de bureautique, les applications Keynote, Numbers et Pages reçoivent de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur et offrir de nouvelles possibilités.

Que contiennent les mises à jour ?

Si vous êtes un utilisateur de Pages, Numers ou Keynote sur votre iPhone et/ou iPad, sachez qu'Apple vient de lancer une nouvelle mise à jour avec plusieurs améliorations, changements et nouveautés. Les nouvelles fonctionnalités qui sont incluses dans les mises à jour nécessitent avant (pour certaines) l'installation d'iOS 18, iPadOS 18 ou même watchOS 11.

Pages

Apple a annoncé quelques nouveautés et changements concernant Pages sur iPhone et iPad, les nouveautés sont peu nombreuses, mais il y a fort à parier que ce qui a été ajouté va intéresser la majorité des utilisateurs de l'application :

Pressez l'Apple Pencil Pro pour changer rapidement d'outil, de poids de ligne et de couleur.

Utilisez le nouveau navigateur de documents pour créer facilement un nouveau document ou en trouver un récent. (Nécessite iOS 18 ou iPadOS 18)

Corrections de bugs supplémentaires et améliorations des performances.

Numbers

Même son de cloche concernant la mise à jour de Numbers sur iOS et iPadOS, on retrouve peu de nouveautés et des changements similaires à Pages. Voici ce qui change :

Pressez l'Apple Pencil Pro pour changer rapidement d'outil, de poids de ligne et de couleur.

Utilisez le nouveau navigateur de documents pour créer facilement une nouvelle feuille de calcul ou en trouver une récente. (Nécessite iOS 18 ou iPadOS 18)

Corrections de bugs supplémentaires et améliorations des performances.

Keynote

La plus grosse mise à jour se trouve du côté de Keynote, on retrouve plusieurs nouveautés très attendues par les utilisateurs et Apple répond enfin aux principales exigences. Voici ce qu'apporte la dernière mise à jour (dont une nouveauté incroyable en coopération avec l'Apple Watch) :

Voir les images et les films HDR dans une plus grande plage dynamique sur les appareils pris en charge. (Nécessite iOS 18 ou iPadOS 18)

Faites avancer vos diapositives mains libres avec le geste de double tapotement sur les modèles d'Apple Watch pris en charge. (Nécessite watchOS 11)

Pressez l'Apple Pencil Pro pour changer rapidement d'outil, de poids de ligne et de couleur.

Utilisez le nouveau navigateur de documents pour créer facilement une nouvelle présentation ou en trouver une récente. (Nécessite iOS 18 ou iPadOS 18)

Corrections de bugs supplémentaires et améliorations des performances.

Du côté des versions Mac, on ne retrouve aucune nouveauté sur Numbers et Pages, cependant, Keynote bénéficie de ces changements :

Voir des images et des films HDR dans une plus grande plage dynamique sur les écrans pris en charge. (Nécessite macOS Sequoia)

Jouez votre diaporama lors d'un appel FaceTime ou d'une vidéoconférence pour commencer automatiquement à partager votre fenêtre de présentation. (Nécessite macOS Sequoia)

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les applications bureautiques d'Apple, l'app Keynote permet de créer des présentations professionnelles et visuellement attrayantes, l'application Numbers offre l'opportunité de réaliser des feuilles de calcul et des graphiques interactifs et Pages vous donne la possibilité de rédiger et de mettre en forme des documents élégants et personnalisés.