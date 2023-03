Les applications Pages, Keynote et Numbers se mettent à jour sur iPhone, iPad et Mac

Vous êtes un fidèle utilisateur de la suite bureautique d'Apple sur iPhone, iPad et Mac ? Bonne nouvelle, la firme de Cupertino publie ce soir de nouvelles mises à jour qui apportent plusieurs changements, dont certains qui étaient attendus par la communauté. Découvrez dès maintenant ce qui change sur Pages, Numbers et Keynote, les concurrents de Word, Excel et PowerPoint.

Les nouveautés de iWork

Dès ce soir, les utilisateurs des applications Pages, Numbers et Keynote peuvent télécharger une nouvelle mise à jour qui apporte quelques évolutions qui rendront vos interactions plus rapides et confortables. L'objectif prioritaire d'Apple a été de répondre aux demandes des utilisateurs, mais aussi de vous faciliter la vie en vous permettant d'être plus productif au quotidien dans votre travail.



Voici ce qui change dans les mises à jour des trois applications, Apple a listé toutes les nouveautés dans les notes des nouvelles versions.

Les nouveautés pour Pages sur iOS et iPadOS

Survoler l’écran avec l’Apple Pencil permet de facilement naviguer, écrire, dessiner et illustrer avec plus de précision sur les modèles d’iPad pris en charge

Exportez et envoyez une copie de votre document dans un autre format directement depuis le menu Partager (concerne aussi macOS)

Les modèles pour les rapports, les notes, les lettres et les CV incluent désormais du texte de paramètre fictif contenant des instructions (concerne aussi macOS)

Comprend des améliorations et des correctifs pour le publipostage et les activités de collaboration (concerne aussi macOS)

Les nouveautés pour Keynote sur iOS et iPadOS

Survoler l’écran avec l’Apple Pencil permet de facilement naviguer, écrire, dessiner et illustrer avec plus de précision sur les modèles d’iPad pris en charge

Exportez et envoyez une copie de votre présentation dans un autre format directement depuis le menu Partager (concerne aussi macOS)

Comprend des améliorations et des correctifs pour les activités de collaboration (concerne aussi macOS)

La consultation des présentations Keynote Live est désormais uniquement prise en charge dans les navigateurs web (concerne aussi macOS)

Les nouveautés pour Numbers sur iOS et iPadOS

Survoler l’écran avec l’Apple Pencil permet de facilement naviguer, écrire, dessiner et illustrer avec plus de précision sur les modèles d’iPad pris en charge

Exportez et envoyez une copie de votre feuille de calcul dans un autre format directement depuis le menu Partager (concerne aussi macOS)

Comprend des améliorations et des correctifs pour les activités de collaboration (concerne aussi macOS)

Si vous n'êtes pas familier avec les applications bureautiques développées par Apple, voici quelques explications.

Pages est une application de traitement de texte. Elle permet de créer des documents texte tels que des lettres, des rapports, des CV, des invitations et des flyers.



En ce qui concerne Numbers, l'application vous permet de créer des feuilles de calcul, organiser des données, créer des graphiques et visualiser les résultats.



Pour conclure, Keynote est l'application parfaite pour créer des présentations professionnelles pour des conférences, des réunions, des formations et bien d'autres occasions.