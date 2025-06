Apple Intelligence va transformer l'app Raccourcis en 2026

L'application Raccourcis d'Apple s'apprête à franchir un cap décisif avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Selon les dernières informations de Mark Gurman, la firme de Cupertino prépare une refonte majeure de son outil d'automatisation, avec toujours plus d'IA dans cette app bien pratique.

Une évolution naturelle vers l'IA générative

L'application Raccourcis, née du rachat de Workflow en 2017, a toujours eu pour vocation de démocratiser l'automatisation. Cependant, face à l'émergence des assistants IA conversationnels, son interface actuelle commence à montrer ses limites. La future version intégrera Apple Intelligence pour permettre aux utilisateurs de créer des automatisations complexes simplement en langage naturel.

Cette approche s'inscrit dans la tendance actuelle où l'IA devient le nouveau paradigme d'interaction avec nos systèmes. Plutôt que d'assembler manuellement des blocs d'actions, les utilisateurs pourront bientôt demander vocalement : "Quand je lance un appel FaceTime, active le mode Ne pas déranger et ouvre Notes pour prendre des notes de réunion".

Un positionnement stratégique face à la concurrence

Cette évolution place Apple en concurrence directe avec les PC Copilot+ de Microsoft, qui proposent déjà des agents IA capables d'exécuter des tâches système complexes via des commandes vocales. La différence résiderait dans l'écosystème Apple, où l'intégration entre iPhone, iPad et Mac pourrait offrir des scénarios d'automatisation cross-platform particulièrement puissants — et sans problématiques de données personnelles.

L'émergence du protocole MCP d'Anthropic, adopté par Google et OpenAI, soulève également des questions sur l'ouverture future d'Apple. Bien que la marque privilégie traditionnellement les solutions propriétaires, une adoption de standards ouverts pourrait considérablement étendre les capacités d'automatisation.

Initialement prévue pour 2025, cette refonte pourrait finalement arriver en 2026, ce qui laisse présager qu'elle ne sera pas présentée lors de la WWDC du 9 juin prochain.



Source

