Aucune annonce majeure à la WWDC 2025

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la WWDC 2025 sera moins ambitieuse que celles de 2023 et 2024. La raison est double. En 2023, Apple a présenté le Vision Pro et son système d'exploitation visionOS, une annonce majeure malgré le prix de 3 499 $ (puis 3 999 € en France) du casque et des ventes modestes. En 2024, Apple Intelligence a été dévoilé pour rivaliser avec les plateformes d'IA générative comme ChatGPT et Gemini de Google. Et pour cette année, l'idée est de revenir à la qualité, pas à la quantité.

Une déception ?

Pour la WWDC 2025, notre confrère américaine indique qu'aucune annonce majeure de matériel ou de logiciel n'est prévue. Certains employés d'Apple estiment également que la WWDC 2025 pourrait être décevante en termes d'avancées en IA, Apple peinant à combler l'écart avec les leaders du secteur, ce qui rendrait ses lacunes en IA encore plus évidentes.

Côté développement, on s'attend au lancement de Swift Assist (enfin) et à l'introduction d'un éditeur de texte enrichi pour SwiftUI. Cependant, le point culminant sera probablement les plateformes logicielles redessinées et renommées — iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 et watchOS 26 — dotées d'une interface inspirée de visionOS, avec des éléments visuels translucides et un design vitré pour les menus, boutons et icônes.



Gurman prévient que cette focalisation sur la refonte de l'interface pourrait suggérer qu'Apple est à la traîne, bien que certains fans pourraient trouver ces mises à jour plus excitantes que les annonces précédentes comme le Vision Pro ou Apple Intelligence. Mais comme toujours, il est possible que l'entreprise dirigée par Tim Cook nous surprenne, avec une annonce dans un "One More Thing" qui fait tant défaut depuis quelques temps.

L'avenir chez Apple

À l'avenir, Apple devrait revenir fort sur l'IA en 2026, avec des projets comme une version conversationnelle de Siri, semblable à ChatGPT, et une application Shortcuts améliorée par Apple Intelligence en cours de développement. Sans oublier des lunettes Apple Glass, un casque Vision Air et son premier iPhone Fold.



Réponse lundi 9 juin à 19 heures, heure de Paris, pour le keynote de la WWDC à suivre en direct sur iPhoneSoft et notre app iSoft.