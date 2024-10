L'application Microsoft Copilot est disponible sur iOS et Android

En cette toute fin d'année 2023, Microsoft lance l'application Copilot sur iOS, quelques jours après la version Android. Le géant de Redmond vient de rendre disponible son chatbot à base d'IA sur iOS et iPadOS. Les deux versions de l'application sont désormais disponibles gratuitement au téléchargement sur l'App Store. Une option intéressante en attendant iOS 18 et son Siri boosté à l'intelligence artificielle.

Découvrez Microsoft Copilot sur iOS

L'application vous donne accès à Microsoft Copilot, ex Bing Chat, et fonctionne de manière similaire à l'application mobile ChatGPT d'OpenAI. Logique, Copilot s'appuie sur GPT, Microsoft ayant investit lourdement dans l'entreprise en début d'année. En plus de vous permettre de poser des questions, de rédiger des courriels et de résumer du texte, vous pouvez également créer des images grâce à une intégration avec le générateur de texte à image DALL-E 3, autre service d'OpenAI.

Pourquoi utiliser Copilot plutôt que l'application ChatGPT ? Contrairement à la version gratuite de ChatGPT qui utilise le modèle GPT-3.5, Copilot vous permet d'accéder à GPT-4, le dernier grand modèle de langage (LLM) d'OpenAI, sans avoir à payer d'abonnement.

Copilot est un assistant de chat révolutionnaire de Microsoft, alimenté par les derniers modèles OpenAI, GPT-4 et DALL·E 3. Ces technologies avancées d’IA fournissent des réponses rapides, complexes et précises, ainsi que la possibilité de créer des visuels époustouflants à partir de simples descriptions textuelles. Discutez et créez tout en un seul endroit–gratuitement !

Voici quelques exemples d'utilisation de Copilot (GPT-4) :

Rédiger des e-mails

Écrire des scénarios

Résumer des textes complexes

Traduire du contenu multilingue

Créer des itinéraires de voyage personnalisés

Rédiger et mettre à jour des CV

Créer un algorithme dans le langage de programmation de son choix

...

Et avec Image Creator (Dall-E 3), vous pouvez également :

Explorer rapidement de nouveaux styles et idées

Curater du contenu pour les réseaux sociaux

Développer des motifs de marque

Générer des designs de logo

Créer des arrière-plans personnalisés

Créer et mettre à jour un portfolio

Créer des illustrations pour des livres

Visualiser des storyboards de films et de vidéos

En combinant la puissance de GPT-4 avec les capacités imaginatives de DALL·E 3, Copilot améliore non seulement votre flux de travail de design, mais peut aussi porter votre créativité à des niveaux inspirants.

L'application est répertoriée comme étant réservée à l'iPhone et à l'iPad dans l'App Store, mais la liste des compatibilités inclut le Mac. Les utilisateurs doivent utiliser iOS 15 ou iPadOS 15, et la version Mac nécessite un processeur M1 et macOS Sonoma, au minimum.



Outre le déploiement d'applications sur les appareils Android et Apple, Microsoft a également créé une expérience web pour Copilot, distincte du moteur de recherche Bing.



Vous avez déjà testé Copilot ? Microsoft prévoit de l'intégrer dans ses prochains Surface Pro 10 et Surface Laptop 6.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Copilot