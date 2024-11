Google simplifie et renomme l'application Android Switch

Google a remanié son application "Switch to Android" pour iPhone et iPad, en la rebaptisant "Android Switch" et en lui offrant une interface rafraîchie, une nouvelle icône et un design simplifié. Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à rendre plus attrayant le passage d'un iPhone à un appareil Android, tel que le dernier Google Pixel 9. Pas sûr que cela suffise à faire succomber la majorité des clients Apple.

Voici Android Switch

Mis à part l’enrobage, l'application propose toujours les mêmes fonctionnalités pour faciliter le transfert des contacts, des événements du calendrier, des photos et des vidéos d'un iPhone vers un appareil Android. Elle rappelle également aux utilisateurs de désactiver iMessage pour passer à RCS/SMS afin d'assurer la compatibilité de la messagerie.



Google a mis à jour la formulation de son site web "Passer à Android" pour l'aligner sur le changement de marque. Le site répond aux questions les plus courantes des utilisateurs d'iPhone qui envisagent de passer à Android, notamment en ce qui concerne l'envoi de SMS, le partage de fichiers, les appels vidéo et l'adaptation des accessoires existants. Autant vous dire que seuls les iPhone récents avec un port USB-C peuvent partager des accessoires filaires, le reste étant limité aux appareils Bluetooth.



Google en profite pour rappeler que le RCS permet d'envoyer des SMS de manière transparente entre les utilisateurs d'Android et d'iPhone et propose Google Meet comme alternative à FaceTime. Bien qu'il n'y ait pas de remplacement direct d'AirDrop, Google met en avant sa fonction Quick Share, qui permet de partager des fichiers entre des appareils Android, ChromeOS et Windows PC.



Quant aux applications à transférer, il faudra le faire manuellement en allant les chercher sur le Play Store. Mais qui a besoin de cette app ici 😅 ? Dans l’autre sens, Apple propose aussi Move to iOS.

Télécharger l'app gratuite Android Switch