Google lance une application NotebookLM sur iOS

Google vient de lancer officiellement l’application mobile NotebookLM sur iOS et Android. Conçue comme un assistant de recherche intelligent, elle permet d’analyser, résumer et interagir avec des documents, vidéos ou sites web grâce à l’intelligence artificielle Gemini.

Google NotebookLM débarque sur l'App Store

Google a officiellement lancé son application mobile NotebookLM pour iOS et Android le 19 mai 2025, répondant ainsi à une forte demande des utilisateurs pour une version mobile de son outil d’IA dédié à la recherche et à la prise de notes.

Qu’est-ce que NotebookLM ?

Introduit initialement en 2023 sous le nom de code “Project Tailwind”, NotebookLM est un assistant de recherche alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour aider les utilisateurs à analyser et interagir avec divers contenus tels que des documents, des sites web, des vidéos YouTube et des fichiers PDF. Grâce à l’intégration du modèle Gemini 2.5 Flash, l’application offre des capacités de raisonnement avancées, permettant de générer des résumés, des listes de questions-réponses et des vues chronologiques.

Fonctionnalités clés de l’application mobile

Création de nouveaux carnets : ajoutez facilement des fichiers PDF, des liens web, des vidéos YouTube ou du texte directement depuis votre appareil.

Audio Overviews : écoutez des résumés audio générés par l’IA, même en arrière-plan ou hors ligne, offrant une manière pratique de consommer des informations tout en étant en déplacement.

Interface utilisateur intuitive : naviguez entre les onglets “Sources”, “Chat Q&A” et “Studio” pour une interaction fluide avec vos contenus.

Mode clair et sombre : l’application s’adapte automatiquement au thème de votre appareil, offrant une expérience visuelle cohérente.

Perspectives futures

Avec l’intégration de fonctionnalités avancées et une interface utilisateur optimisée, NotebookLM se positionne comme un outil incontournable pour les étudiants, les professionnels et les chercheurs souhaitant organiser et interagir efficacement avec leurs informations. Google prévoit d’ajouter davantage de fonctionnalités dans les mois à venir, renforçant ainsi l’utilité de l’application dans divers contextes d’utilisation.



NotebookLM est désormais disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store pour les appareils Android et sur l’App Store pour les appareils iOS.

Télécharger l'app gratuite Google NotebookLM