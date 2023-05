L'application Google Home pour iOS va supporter Matter

Après le déploiement sur Android l'année dernière, Google a annoncé qu'il apportera bientôt le support de Matter à l'application Google Home sur iOS.



Dans les semaines à venir, Google Home pour iOS pourra configurer et contrôler les appareils Matter. L'extension est prévue pour iOS 16.5, qui vient de passer en version Release Candidate cette semaine, avant un lancement complet la semaine prochaine.

Google Home revient au niveau de Maison d'Apple

Cette mise à jour intervient quelques mois après que Google a activé Matter sur Android et ses appareils Nest. Voici ce que déclare la firme dans son communiqué :

Nous étendons maintenant la prise en charge de Matter dans l'application Home à iOS. Dans les semaines à venir, avec iOS 16.5, vous pourrez configurer et contrôler vos appareils Matter dans l'application Google Home sur les appareils iOS.

Comme l'application Maison d'Apple, Google Home pourra utiliser la norme universelle Matter pour contrôler les appareils sans avoir recours à d'autres applications. Les utilisateurs peuvent configurer et contrôler l'appareil entièrement à partir de l'application Home - aucun compte ou téléchargement supplémentaire n'est nécessaire. Google a également élargi sa prise en charge des appareils Matter (et d'autres équipements domestiques intelligents), avec plus de 60 nouveaux types d'appareils et de capteurs dont les commandes sont étendues dans l'application Home. En outre, le géant de la recherche a profité de cette annonce pour remanier son application sur mobile avec une interface plus claire.



Voici enfin les autres nouveautés de l'app Google Home :

Utilisez l'appli Home pour contrôler l'activation et la désactivation, le volume, la lecture, les entrées, etc. pour vos appareils de streaming et multimédias.

Les utilisateurs qui ont activé la détection de présence recevront des alertes utiles si la position de leur téléphone est incorrecte.

Les utilisateurs de caméra peuvent désormais choisir d'inclure des extraits vidéo lorsqu'ils envoient des commentaires concernant des événements enregistrés.

Télécharger l'app gratuite Google Home