La norme Matter 1.0 est officiellement finalisée

La Connectivity Standards Alliance a publié la version finale de la norme Matter 1.0 et annoncé que le programme de certification était désormais ouvert à toutes les entreprises qui veulent proposer des appareils de domotique compatibles. Un événement officiel de lancement de Matter est prévu pour le 3 novembre, mais les premiers appareils Matter pourraient apparaître d'un jour à l'autre.

Apple fait partie du consortium Matter

Lorsque l'idée de Matter a été lancée en 2019, on se disait qu'il faudrait dix ans pour que des sociétés comme Apple, Google, Amazon et Samsung s'assoient à une table ensemble et s'accordent autour d'une maison intelligente unifiée. Malgré plusieurs retards, l'heure est venue pour cette nouvelle norme qui inclus également des pointures dans le domaine comme Yale, Schlage, Philips et autre GE Lighting.



En effet depuis ce jour, les laboratoires de certification Matter sont opérationnels, le SDK est complet et les entreprises peuvent commencer à fabriquer, mettre à niveau et obtenir le label officiel Matter pour leurs appareils.



Alors que la spécification vient tout juste d'être finalisée, plusieurs entreprises ont travaillé en amont sur des produits compatibles avec Matter dans le cadre d'un programme d'accès anticipé, ce qui signifie que les premiers appareils Matter sont au coin de la rue.



L'événement de lancement de Matter prévu pour le 3 novembre sera forcément l'occasion de découvrir ces premiers produits. L'invitation indique qu'il y aura une zone de démonstration où les entreprises pourront présenter leurs produits certifiés Matter.

C'est quoi Matter

Norme de connectivité universelle, Matter est conçu pour simplifier l'interconnexion entre les objets de maison intelligente. En donnant à votre serrure de porte et à votre ampoule un moyen de communiquer directement entre eux, soit par Wi-Fi, soit par un protocole plus récent appelé Thread (vu sur le HomePod mini), Matter devrait rendre la maison intelligente plus simple et plus réactive. Il devrait par exemple faciliter le processus de configuration, les appareils compatibles apparaissant automatiquement sur votre smartphone pour vous permettre de les connecter. De plus, grâce à un langage commun propre à votre maison et ne reposant pas sur le cloud, vos appareils pourront être contrôlés par plusieurs écosystèmes de maison intelligente ou assistants vocaux.



La CSA indique également que Matter est conçu pour être sécurisé grâce à une technologie qui permet aux appareils de confirmer leur identité et leur provenance avant d'être autorisés à accéder au réseau. En termes de confidentialité, Matter fonctionne entièrement en local, mais ne dépend pas d'une connexion Internet. Cependant, il est conçu pour communiquer facilement avec les systèmes de cloud. Ces conversations sont contrôlées par l'application de l'écosystème ou de l'appareil que vous utilisez et, à leur tour, elles sont régies par leurs politiques de confidentialité individuelles. Il sera donc toujours important de n'utiliser que les appareils et les services des entreprises auxquelles vous faites confiance pour la gestion de vos données.

Les appareils compatibles Matter

Toutefois, la spécification initiale de Matter ne couvre qu'un nombre limité de catégories d'appareils. La CSA a déclaré qu'elle développait des spécifications pour davantage d'appareils - y compris des catégories populaires comme les caméras de sécurité et les aspirateurs robots. Pour le lancement, les appareils compatibles seront limités aux ampoules et luminaires intelligents, aux prises et interrupteurs intelligents, aux thermostats intelligents et autres commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation, aux stores intelligents, aux capteurs intelligents, aux serrures connectées et aux appareils multimédias, y compris les téléviseurs.



Le premier déploiement comprend également des contrôleurs et des passerelles Matter, qui sont des appareils tels que le Nest Hub Max de Google et le haut-parleur intelligent Amazon Echo qui peuvent servir à la fois de conduit pour que les appareils se parlent entre eux et d'interface pour que vous puissiez contrôler vos appareils à l'aide de la voix ou d'une interface tactile.



Les applications pour smartphones telles que l'application Google Home et l'application Maison d'Apple seront également des contrôleurs Matter. Les constructeurs peuvent également être certifiés Matter pour intégrer leurs produits connectés dans l'écosystème Matter. Par exemple, Signify, propriétaire de Philips Hue, a déclaré que son pont de contrôle d'éclairage intelligent sera mis à niveau vers Matter, ce qui permettra à ses lumières d'être contrôlées par n'importe quel contrôleur Matter sans que les lumières soient mises à jour.