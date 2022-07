Voici les nouveaux fonds d'écran floutés de l'app Maison sous iOS 16

Avec iOS 16, Apple a introduit une nouvelle version de l'app Maison avec un design complètement rafraîchi. Parmi les changements de conception, la société a ajouté plusieurs nouveaux fonds d'écran à sélectionner dans l'application, et il y a encore plus de choix avec la dernière bêta 4 publiée pour les développeurs.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Plus de 20 fonds d'écran dans l'app Maison

La quatrième version bêta d'iOS 16, qui a été mise à la disposition des développeurs hier soir, ajoute deux nouveaux fonds d'écran à l'application Maison (ou Home en anglais) en plus de 10 autres fonds d'écran qui ont été ajoutés avec les bêtas précédentes.



La plupart des nouveaux fonds d'écran sont des dégradés abstraits flous de différentes couleurs, qui sont disponibles en version claire et sombre. Il y a également trois fonds d'écran de paysage avec un mur blanc sous le soleil, des fleurs sauvages ou encore un champ ouvert. Au total, ce sont 21 nouvelles images qui peuvent être utilisées comme fonds d'écran. Mais si vous voulez les appliquer au niveau de votre système d'exploitation, ce n'est pas possible. Sauf à télécharger les images qu'on vous propose.

Wallpapers pour iPhone / iPad Pro / iPad Mini / iPad :











































Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?



Il convient de noter qu'iOS 16 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs depuis le 6 juin dernier. Une version bêta publique est également disponible pour les utilisateurs inscrits au programme de logiciels bêta d'Apple. La sortie officielle est prévue pour cet automne, vers la mi-septembre.