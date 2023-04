Voici les nouveautés du côté des fonds d'écran d'iOS 17

Après avoir partagé des maquettes et des informations sur les applications Cartes et Santé à venir dans iOS 17, un leaker semble-t-il bien informé nous parle de la section "fonds d'écran" du prochain système d'exploitation mobile d'Apple.

Avant l'annonce d'iOS 17 lors de la WWDC 23 en juin, des rumeurs ont suggéré qu'Apple prévoyait de modifier l'application Wallet (Cartes en France), l'application Santé et l'interface de sélection des fonds d'écran. Concernant cette dernière, la source a justement publié une maquette permettant de voir à quoi tout cela va ressembler.

Enfin, Apple aurait également l'intention de revoir le processus de gestion des fonds d'écran de l'iPhone (et certainement de l'iPad). Voici le tweet en question :

This is the new grid view for Wallpapers in iOS 17.



• All new Grid-view displays 9+ wallpapers at once.

• Delete wallpapers quickly within the grid-view.

• Rearrange the order of wallpapers in grid-view.

• Share or duplicate wallpapers by swiping up in single-view. pic.twitter.com/BUMugPKb1v