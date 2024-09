Téléchargez les fonds d'écran officiels d'iOS 18 et iPadOS 18

La semaine dernière, Apple a annoncé de nombreuses mises à jour majeures, dont iOS 18 et d'iPadOS 18, lors de la WWDC 2024. Après avoir passé au peigne fin les nouveautés concoctées par les ingénieurs de Cupertino, nous prenons un peu de recul. En attendant de pouvoir tester une partie des évolutions repoussées à 2025, dont le Siri 2.0, voici les fonds d'écran qui accompagnent iOS 18 et iPadOS 18.

Un fond d'écran inspiré par Siri

Comme vous pouvez le constater, le fond d'écran par défaut d'iOS 18 s'inspire quelque peu du logo Siri, mais ici décliné en différentes couleurs : bleu, rose, violet et jaune. Il existe bien évidemment des versions spécifiques aux modes clair et foncé. Du côté d'iPadOS 18, la forme est positionnée dans l'autre sens, avec des coloris bleu, vert, indigo et violet.

Si vous n'avez pas envie d'attendre la version finale d'iOS 18, probablement à la mi-septembre, et que vous ne souhaitez pas installer la bêta, vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d'écran d'Apple dès maintenant.



Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'image et d'enregistrer le fond d'écran iOS 18 en pleine résolution depuis notre application iSoft v9 via le bouton adéquat, puis de le définir comme image d'arrière-plan dans l'application Photos ou dans l'application Réglages si vous utilisez un appareil iOS. Vous pouvez aussi l'enregistrer directement depuis notre blog.



N'oubliez pas de revoir les différentes annonces de la WWDC 24.



Voici les différentes variantes du fond d'écran d'iOS 18 :

Voici les différentes variantes du fond d'écran d'iPadOS 18 :