Le fond d'écran de macOS Rancho Cucamonga, la blague de Craig Federighi

Quand une blague devient réalité, cela peut donner lieu à un superbe fond d'écran. C'est le cas aujourd'hui avec le fond d'écran de macOS Rancho Cucamonga, inspiré de la plaisanterie de Craig Federighi lors de la WWDC de 2014.

Les fonds d'écran d'une version de macOS inexistante

La superbe image est signée Michael Potuck, le créateur de Basic Apple Guy, qui nous propose des versions pour iPhone, iPad et Mac. Ces créations sont inspirées d'une blague de Craig Federighi qui avait parlé de "macOS Rancho Cucamonga".

Sur son site, Basic Apple Guy partage les nouveaux fonds d'écran ainsi que le contexte dans lequel cette idée est née.

Lors de la WWDC 14, à l'époque où Apple abandonnait les noms de grands félins pour ses systèmes d'exploitation et les remplaçait par des noms de lieux en Californie, Craig Federighi avait plaisanté en déclarant que l'équipe marketing d'Apple sillonnait l'État à la recherche du prochain nom pour OS X. Avant de dévoiler OS X Yosemite, Apple avait évoqué OS X Oxnard, OS X Weed et, bien sûr, OS X Rancho Cucamonga.



Au lieu de laisser Rancho Cucamonga être uniquement une blague de la WWDC, j'ai décidé de créer un magnifique fond d'écran inspiré du style macOS pour cet endroit.

Pour aller plus vite, Basic Apple Guy a créé une première version avec Midjourney, mais la résolution était trop faible. Il a donc décidé de tout refaire lui-même, en ajoutant plus de détails et en utilisant un arbre vectorisé permettant d'avoir de hautes résolutions.

il y a fort à parier que Craig et l'équipe marketing d'Apple sont tombés sur ces superbes fonds d'écran. Vous avez le choix entre deux variantes, avec ou sans l'arbre.



Rappelons qu'Apple doit lever le voile sur macOS 14 dans moins de deux semaines à l'occasion de la WWDC 23 !

Wallpapers MacOS Rancho :

iPhone iPad Mac

PS : Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".