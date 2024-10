Revivez l'ère de l'iPod sur votre iPhone avec ces fonds d'écran

Voici un nouveau fond d'écran un peu spécial pour les derniers iPhone (et les plus anciens). Il s'agit d'un thème autour de l'iPod, le lecteur MP3 qui a sauvé Apple au début des années 2000. Celui qui a ensuite été décliné dans plusieurs variantes (classic, mini, shuffle et touch) a marqué toute une génération avec un design iconique et une ergonomie incroyable. Retrouvez tout cela avec une collection de fonds d'écran gratuits et payants prêts à être installés sur l'écran de verrouillage de votre iPhone. Effet garanti !

Un fond rétro sublime

Les "wallpapers" qui donnent à votre iPhone l'esthétique rétro de l'iPod existent depuis un certain temps, mais aucun ne propose un réalisme aussi poussé que le designer Oliur (en collaboration avec Shane Levine).



Pour les récupérer, il faudra soit les acheter, soit les télécharger. Ensuite, rendez-vous sur l'écran verrouillé (à partir d'iOS 16), un appui long déclenche la personnalisation. Vous pourrez sélectionner l'une des images en question.

Un pack payant

Ce pack de fonds d'écran "iPod" propose 12 designs "haute définition" dans une large gamme de couleurs, et certains incluent même des autocollants classiques qui ajoutent au réalisme. On note l'attention porté aux détails, qui démarquent les créations d'Oliur du reste. Les widgets, date et heure prennent naturellement leur place sur l'écran de verrouillage.

Un designer a d'ailleurs été inspiré et a refait deux créations qu'il propose gratuitement sur Twitter / X :

Un pack gratuit

Si vous ne voulez pas payer, il existe des alternatives gratuites avec le fameux style "iPod". Signé CosmicOli sur Reddit, ces options ne sont pas aussi travaillées, mais le rendu est de qualité. Surtout, une fois de plus, ils sont gratuits.



Voici les fonds d'écran iPod :

Fond d'écran iPod original pour iPhone

Fond d'écran iPod mini pour iPhone

Fond d'écran iPod Video noir pour iPhone

Fond d'écran iPod Video U2 pour iPhone



Il faudra jouer avec les widgets du lockscreen pour obtenir un résultat optimal.



Quel est votre fond d'écran préféré ?