Voici le supposé fond d'écran de l'iPhone 15 Pro

Les fonds d'écran de l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seraient déjà connus. En effet, à deux semaines du keynote Wonderlust, des images ont fait le tour de la plateforme chinoise Weibo, suite à la publication de la boîte dont nous avons parlé hier. Nous vous partageons évidemment cela, tout en créant trois variantes rien que pour vous.

Déjà disponible !

Le fond d'écran présenté serait basé sur des rumeurs de coloris pour les modèles iPhone 15 Pro et sur une image dessinée à la main qui aurait été divulguée par un ingénieur d'une usine chinoise d'iPhone.

iPhone 15 Pro wallpaper pic.twitter.com/kFfx3Nul20 — William Faix (@WilliamFaix) August 29, 2023

En attendant, comme chaque année, les fans d'Apple se sont mis à la recherche d'indices dans l'invitation à l'événement "Wonderlust" d'Apple, qui a été diffusée mardi soir, certains suggérant que les tons bleus, argentés et gris font allusion aux couleurs de l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à venir.



Le slogan d'Apple pour l'événement est "Wonderlust", un jeu de mots sur le mot wanderlust, qui signifie "un fort désir de voyager".

Il faut savoir que les deux modèles d'iPhone 15 Pro et Pro Max (ou Ultra selon les rumeurs) seront dotés d'un châssis en titane au lieu d'un châssis en acier inoxydable, avec une finition en titane brossé dont l'aspect sera différent de celui de l'acier inoxydable brillant. Les options de couleur incluraient une teinte gris titane (similaire à l'Apple Watch Ultra), une couleur bleu foncée, une teinte noire et une teinte argentée plus claire.



Pour télécharger le fond d'écran, faites simplement "enregistrer-sous" depuis votre navigateur ou appuyez dessus dans l'app iSoft. Voici l'image, ainsi que trois variantes que nous avons créées à partir du modèle gris (bleu, vert et violet) :