13 ans après le lancement de l'iPad, voici son fond d'écran

Il y a treize ans, Apple présentait le tout premier iPad. Le 27 janvier 2010, en direct du Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco, Steve Jobs lançait la toute première tablette de la marque. Retransmis en direct sur iPhoneSoft, le keynote nous avait alors permis de découvrir ce "gros iPhone" avec sa dalle de 10 pouces non Retina et un système d'exploitation iOS 3.2 à peine modifié. Si les critiques étaient nombreuses à l'époque, force est de constater que l'iPad a marqué son temps et domine toujours le marché de la tête et des épaules. L'occasion de redécouvrir son fond d'écran officiel.

Un iPad décevant, mais...

Menée par feu Steve Jobs, déjà atteint par son cancer du pancréas, la conférence avait été jugée décevante par de nombreux observateurs. Si on s'attendait à une révolution comme celle de l'iPhone trois ans plus tôt, la plupart n'y a vu qu'un iPhone agrandi. Mais avec le recul, l'histoire lui a bien évidemment donné raison, surtout parce que le constructeur a su faire évoluer son produit au fil du temps, bien aidé par l'App Store où les développeurs ont proposé des tonnes d'applications et de jeux parfaitement adaptés. Depuis quelques années, Apple s'est même concentrée sur la partie logicielle, la distinguant avec le nom, iPadOS, mais aussi grâce à des fonctionnalités exclusives comme le dock, le multitâche, Split View et plus encore comme Stage Manager.

Le wallpaper de l'iPad original

En attendant un iPad sous macOS, le rêve de nombreux clients, ou d'un Mac tactile, voici le tout premier fond d'écran de l'iPad. Un joli thème qui s'adapte parfaitement aux iPhone et iPad modernes.



Format iPad Format iPhone



Qu'en pensez-vous de Pyramid Lake ?



Et sinon, quel est le meilleur iPad actuellement :