Voici le fond d'écran poisson-clown du premier iPhone qui se cache dans iOS 16

Apple vient de publier la version bêta 3 d'iOS 16 pour les développeurs, et alors que les nouveautés sont découvertes au compte-gouttes, il semble qu'Apple ait ajouté un easter egg pour célébrer les 15 ans de l'iPhone. Le fond d'écran poisson-clown classique de l'iPhone original est de retour... mais pas pour tout le monde.



Comme l'on découvert plusieurs utilisateurs sur Twitter notamment, la version bêta 3 d'iOS 16 contient une version remastérisé de l'emblématique fond d'écran poisson-clown du tout premier iPhone. Cependant, il y a un hic. Le fond d'écran qui figurait sur l'iPhone qu'avait présenté Steve Jobs en 2007 n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs.



Certains y ont accès quand ils vont dans les réglages de personnalisation de leur écran de verrouillage, mais d'autres ne le voient pas. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les fonds d'écran dans iOS 16 ne sont plus des images statiques, mais plutôt des animations rendues en temps réel qui interagissent avec l'horloge sur l'écran de verrouillage. Il faut donc extraire une "frame" pour créer une image partageable. D'ailleurs, nous avons un article qui référence tous les fonds d'écran officiels de l'iPhone depuis sa création.



En tout cas, si vous ne le voyez pas, il est possible que ce soit du à un bug. Essayez de passer par l'application Réglages puis Fond d'écran, cela pourrait fonctionner :

👉 If you can’t see the new Clownfish wallpaper in iOS 16 beta 3 when you’re trying to add it via the Lock Screen editor, try this:



Go to Settings > Wallpaper > Add new wallpaper.



It should now appear under the Collections category.✨ (At least it did for me.) pic.twitter.com/JnlK04PEy4