Depuis l'iPhone 12, Apple cache un QR code dans l'écran !

Vous n'avez probablement jamais vu un code QR imprimé sur l'écran de votre iPhone, mais il y a de fortes chances qu'il s'y trouve. Microscopique, il a été conçu pour aider l'entreprise à contrôler ses coûts de production et à "économiser des centaines de millions de dollars". Voyons ensemble de quoi il en retourne.

Le QR Code pour réduire les coûts

Apple grave les écrans de l'iPhone avec de petits QR Code (quick response code) qui lui permettent de suivre avec précision le nombre d'écrans défectueux rejetés par les fournisseurs, selon un nouveau rapport de The Information. 99,99% des clients n'ont pas connaissance d'un tel datamatrix sur leur téléphone.

Le code-barres a la taille d'un grain de sable et ne peut être vu qu'avec un équipement spécial près de l'écouteur frontal (tout en haut de l'écran) sur l'iPhone 12. Sur des modèles plus récents, ce code est gravé au laser sur le cadre noir situé sur le bord inférieur de l'écran (plus facile à lire). Apple a dépensé des millions de dollars pour développer le processus de code-barres et installer des équipements de balayage laser chez Lens Technology et Biel Crystal, deux fabricants qui produisent le verre de protection de l'iPhone.



Le rapport explique que le développement de ce type de code-barres a été assez difficile pour Apple. Les premiers appareils avaient le code gravé au laser dans le verre, mais cela a fini par affaiblir l'écran. Lors des tests de chute, les fissures dans le verre provenaient presque toujours de l'endroit où le code QR était placé. Les ingénieurs ont dû créer de nouvelles techniques utilisant des lentilles microscopiques avec des lumières annulaires.



Grâce à ce système, Apple dispose d'un décompte précis de chaque pièce de verre produite par les deux sociétés, ainsi que d'une indication exacte de la quantité de matériau gaspillé en raison de défauts. Une source de The Information a déclaré que lorsque les codes-barres ont été mis en œuvre pour la première fois, Apple a constaté que jusqu'à trois pièces de verre de couverture sur dix étaient jetées en raison d'erreurs de fabrication. Sous la pression d'Apple, les fournisseurs ont été en mesure de réduire ce chiffre à un sur dix. Comme la firme paie pour la production, la réduction des taux d'erreur lui a permis d'économiser des centaines de millions de dollars.



Apple utilise les codes-barres des écrans pour rationaliser la fabrication depuis 2020, et la société est en mesure de savoir quelle entreprise a fabriqué le verre et la date de fabrication pour suivre le niveau de production et le taux de rendement. D'autres composants de l'iPhone sont dotés de petits codes-barres qui permettent de retracer les défauts ou de trouver la source des fuites depuis de nombreuses années.



PS : si vous avez un iPhone 15, vous pouvez savoir où il a été produit en regardant de près l'intérieur du connecteur USB-C. Vous verrez China ou India selon les cas.