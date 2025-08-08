« Here’s to the Dreamers » : le fond d'écran iPhone vibrant d'Apple

Apple a lancé un nouveau fond d’écran pour iPhone, intitulé « Here’s to the Dreamers », dans le cadre d’une campagne célébrant les créateurs d’Asie du Sud-Est, mise en avant dans une histoire de l’App Store mettant en lumière des pionniers modernes dans des domaines tels que la musique, l’art, le développement d’applications, et plus encore. Une jolie découverte qui s'accorde parfaitement avec iOS 26 et son option de scène spatiale sur le lockscreen.



Pour appliquer une image en fond d'écran, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Un fond pour rendre hommage à l'Asie du Sud-Est

Ce fond d’écran vibrant et abstrait, conçu pour évoquer un paysage onirique florissant, vise à inspirer à chaque regard, capturant l’élan créatif croissant de l’Asie du Sud-Est. Disponible sur le site web d’Apple et repéré par betaprofiles sur X, il s’accorde particulièrement bien avec la bêta d’iOS 26, où ses éléments se déplacent dynamiquement en tant que scène spatiale en fonction de vos mouvements. Cette sortie s’inscrit dans la tradition d’Apple d’honorer les créateurs d’Asie, comme en 2023 avec Apple Music, et complète les nouveaux fonds d’écran d’iOS 26 ainsi que les fonds d’écran personnalisés avec le logo Apple récemment proposés.

Dites bonjour à cinq pionniers créatifs d'Asie du Sud-Est et célébrez les histoires qui les ont façonnés. Par la musique, l'art, le développement d'applications et bien plus encore, ces visionnaires ont osé rêver, défié les conventions et laissé leur empreinte bien au-delà de leur communauté.

Le fond d’écran « Here’s to the Dreamers », rappelant la campagne emblématique « Think Different » chère aux fans de longue date d’Apple. Nous vous le proposons juste après.

Voici les 5 artistes mis en avant par Apple :

Joy Ngiaw : Compositrice malaisienne primée, elle révolutionne la musique de films et de séries avec une touche innovante, brisant les barrières en tant que femme d'Asie du Sud-Est.

: Compositrice malaisienne primée, elle révolutionne la musique de films et de séries avec une touche innovante, brisant les barrières en tant que femme d'Asie du Sud-Est. Nguyễn Khánh Duy : Directeur artistique associé chez Riot Games, il surmonte les obstacles pour créer des skins emblématiques pour les héros de League of Legends.

: Directeur artistique associé chez Riot Games, il surmonte les obstacles pour créer des skins emblématiques pour les héros de League of Legends. Hindia (Baskara Putra) : Chanteur et compositeur indonésien, il produit des succès exprimant une vulnérabilité profonde sur des thèmes personnels et sociaux.

: Chanteur et compositeur indonésien, il produit des succès exprimant une vulnérabilité profonde sur des thèmes personnels et sociaux. Kuok Meng Ru : PDG et cofondateur de BandLab, il démocratise la création musicale avec des outils et une communauté pour les artistes indépendants.

: PDG et cofondateur de BandLab, il démocratise la création musicale avec des outils et une communauté pour les artistes indépendants. TangBadVoice (Tawanwad Wanavit) : Rappeur thaïlandais polyvalent, il aborde les problèmes du monde réel avec un style unique mêlant humour et créativité.

Wallpapers iPhone :

Enregistrez l'image depuis votre iPhone pour en profiter gratuitement !