Téléchargez les fonds d'écran des iMac M3 et MacBook Pro M3

En début de semaine, Apple a tenu un keynote spécial en pleine nuit (pour les français) afin de présenter la nouvelle puce M3 qui équipe les iMac 2023 et MacBook Pro fin 2023 (il y a eu des MBP début 2023).



Outre le processeur, Apple a ajouté un coloris noir sidéral sur sa gamme de MacBook Pro, et c'est à peu près tout par rapport aux modèles précédents. Cependant, comme à son habitude, l'entreprise a créé de nouveaux fonds d'écran pour ces ordinateurs - et vous n'avez pas besoin d'acheter un nouvel ordinateur pour les avoir.



Pour les télécharger, faites clic-droit sur Mac ou PC, puis "enregistrer sous". Sur notre application iSoft, tapez une fois dessus puis utilisez le bouton de partage.

La grande nouveauté des Mac M3

Comme vu lors de la conférence Scary Fast, la principale nouveauté des nouveaux iMac et MacBook Pro est la puce M3, qui bénéficie de la technologie de gravure en 3 nanomètres. Ainsi, elle est plus performante et consomme moins d'énergie, ce qui est idéal pour les ordinateurs portables. Apple a également introduit les puces M3 Pro et M3 Max pour le MacBook Pro, qui sont encore plus puissantes et peuvent être configurées avec plus de mémoire vive et de stockage. Le prix grimpe même à 8 529 € pour le MacBook Pro 16 pouces M3 Max avec 128 Go de RAM. Le reste ne change pas, ou presque, avec un nouveau coloris pour les portables et un écran 20 % plus lumineux. La partie audio de l'iMac M3 a été amélioré, tout en apportant le WiFi 6E.

Télécharger les fonds d'écran des Mac M3

Ceux qui ont commandé un nouveau Mac M3, recevrons d'office les nouveaux fonds d'écran. Pour les autres, voici un moyen de télécharger gratuitement les "wallpapers" officiels d'Apple.



Il y un seul fond pour les MacBook Pro M3, inspiré de la couleur "Space Black". Les fonds d'écran de l'iMac M3 sont plus nombreux et colorés. Il s'agit essentiellement de versions actualisées des images créés pour l'iMac M1, qui représentent des morceaux du traditionnel "bonjour" d'Apple.



Alors, vous avez pris quels fonds pour votre Mac ou PC ? Vous pouvez aussi les appliquer à l'iPad (et même à l'iPhone en recadrant). Nous les avons optimisé en 4K :