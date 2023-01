Téléchargez les fonds d'écran des MacBook Pro 2023 !

Encore une fois, rien que pour vous, voici les fonds d'écran officiels des tout derniers produits Apple, à savoir les MacBook Pro 2023 de 14 et 16 pouces. Ils sont utilisables sur Mac, forcément, mais aussi sur iPad et iPhone.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers officiels du MacBook Pro 2023

Quasiment systématiquement avec chaque nouveau produit, Apple propose un fond d'écran exclusif. Et, encore une fois, le lancement du nouveau MacBook Pro 2023 est accompagné d'une création originale. Il est très facile de les récupérer dans la version 13.2 de macOS Ventura actuellement en Release Candidate.



Il s'agit d'un seul fond d'écran, mais il se décline en deux couleurs différentes, et chaque couleur est disponible en deux variantes, claire et foncée, soit quatre fonds d'écran en tout.



Intitulées Grid Green et Grid Magenta, les deux couleurs différentes semblent représenter les deux nouvelles variantes de MacBook Pro : la première étant pour le MacBook Pro 16 pouces, et la seconde le 14 pouces, tous les deux étant configurables avec les puces M2 Pro ou M2 Max.



Conçus à l'origine pour un écran Mac jusqu'à une résolution de 5K, ils peuvent être utilisés sur n'importe quel appareil tel qu'un iPhone ou un iPad, mais vous devrez les recadrer pour qu'ils s'affichent correctement.



Voici les images à télécharger :



Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?