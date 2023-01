La Release Candidate de tvOS 16.3, watchOS 9.3 et macOS Ventura 13.2 est disponible

Comme vous avez pu le voir cette année, tvOS 16 et watchOS 9 n'ont pas révolutionné la partie logicielle des Apple TV et Apple Watch, contrairement à iOS 16 qui a été un vent de fraîcheur ! Toutefois, Apple compte bien apporter une meilleure expérience utilisateur avec les futures mises à jour tvOS 16.3 et watchOS 9.3. La Release Candidate destinée exclusivement aux développeurs est disponible depuis quelques minutes.

watchOS 9.3, macOS 13.2 et tvOS 16.3 Release Candidate sont disponibles

Apple présente ce soir aux développeurs la Release Candidate de watchOS 9.3, macOS 13.2 et tvOS 16.3 sur leur Apple Watch, Mac et Apple TV, il s'agit de la version ultime du programme de bêta avant la sortie officielle pour tous les clients Apple. Le géant californien n'a pas dévoilé les nouveautés qui ont été ajoutées, il faudra donc chercher les petites évolutions lors de la navigation au sein des OS. Prenons en compte également que ces trois mises à jour apporteront peu de changements.

Mettre à jour son Apple TV

Pour les développeurs qui souhaiteraient télécharger la bêta sur leur Apple TV, voici le chemin à suivre :

Ouvrir l'app Réglages

Se rendre dans Système

Allez dans Mises à jour logicielles

Validez sur "Mettre à jour les logiciels"

Mettre à jour son Apple Watch

En ce qui concerne watchOS, voici les étapes à suivre :

Ouvrir l'app Watch sur votre iPhone

Se rendre dans Général

Allez dans Mise à jour logicielle

Mettre à jour son Mac

Si vous êtes sur Mac, voici le chemin à suivre :

Menu "" (en haut à gauche de l'écran)

Préférences système

Mise à jour de logiciels

En ce qui concerne les testeurs publics, il est possible que les Release Candidate soient déployées prochainement vers vos Apple Watch, Mac et Apple TV, il va falloir s'armer de patience. Les développeurs restent toujours une priorité dans la stratégie d'Apple.