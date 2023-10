Apple lance la Release Candidate d'iOS 17.1, macOS 14.1, watchOS 10.1 et tvOS 17.1

1 com

L'ultime mise à jour dans le cadre de la bêta est enfin disponible. Si vous êtes développeur sur l'une des plateformes en question, vous pouvez dès maintenant installer la Release Candidate d'iOS 17.1, iPadOS 17.1, macOS Sonoma 14.1, tvOS 17.1 et watchOS 10.1. Comme d'habitude, les testeurs publics devront patienter un peu plus longtemps.

Les développeurs sont invités à mettre à jour

Depuis quelques instants, les développeurs sur les plateformes Apple peuvent télécharger les Release Candidate diffusées par l'entreprise. Voici les mises à jour qui ont accès à la Release Candidate dès ce soir :

macOS Sonoma 14.1

watchOS 10.1

tvOS 17.1

iOS 17.1

iPadOS 17.1

Pour les testeurs publics, la disponibilité des nouvelles mises à jour aura probablement lieu dans les jours à venir, Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun bug majeur qui pourrait gêner l'utilisation de votre iPhone, iPad Apple Watch, Apple TV ou Mac.

Pourquoi une Release Candidate aujourd'hui ?

Lorsque Apple publie une Release Candidate, cela signifie que l'entreprise considère que la version de son logiciel est très proche de la version finale et qu'elle ne prévoit pas d'apporter de grands changements avant la sortie de la version définitive. Cependant, il est toujours possible que des problèmes ou des bugs soient découverts et corrigés avant la sortie de la version finale qui aura normalement lieu la semaine prochaine !



Les nouveautés concernent Apple Music avec des favoris mieux gérés, AirDrop sur Internet ou encore le problème du DAS de l’iPhone 12. D'ailleurs, la firme californienne explique :