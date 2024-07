Apple publie iOS 17.6, ainsi que tvOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 et visionOS 1.3

Apple publie enfin iOS 17.6, qui porte le numéro de build 21G79, après plusieurs bêtas plutôt stériles. Si tout le monde a les yeux rivés sur iOS 18, ainsi que les autres nouveautés logicielles du constructeur à venir à l'automne, les utilisateurs finaux doivent, pour le moment, se contenter d'iOS 17.6. À ses côtés, on trouve aussi iPadOS 17.6, tvOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 et visionOS 1.3.

iOS 17.6 / iPadOS 17.6

Après iOS 17.4 qui apportait de nombreux changements historiques pour l'iPhone en Europe (sideloading, paiement tiers, puce NFC, etc), Apple avait été plus radin avec iOS 17.5 qui ne proposait que quelques ajustements, dont le téléchargement des apps depuis le web. La mise à jour avait d'ailleurs soulevé un problème majeur, avec la réapparition de photos pourtant supprimées. On imagine qu'Apple a rectifié le tir ici, puisqu'iOS 18 l'a déjà corrigé.



Finalement, la seule fonctionnalité découverte au fil des bêtas est une nouvelle fonction "Catch Up" dans l'application Apple TV pour les spectateurs du Season Pass de MLS. Cette fonction vous permet de rattraper le match si vous l'avez rejoint tardivement, en vous proposant une série de temps forts à regarder.

Le reste des nouveautés attendra donc iOS 18 qui offre de nouvelles options d'icônes d'apps sombres et teintées, la personnalisation du centre de contrôle, des outils d'IA avec Apple Intelligence pour les appareils compatibles, et plus encore.

Les clients peuvent mettre à jour un iPhone ou un iPad en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

macOS 14.6 Sonoma

Côté ordinateurs, les développeurs sur Mac peuvent mettre la main sur macOS Sonoma 14.6, une nouvelle itération mineure.



Si vous êtes concerné, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la nouvelle version de macOS.

WatchOS 10.6

Concernant l’Apple Watch, watchOS 10.6 ne révolutionnera rien non plus, comme les deux mises à jour précédentes. Depuis watchOS 10.4 qui avait apporté la possibilité de dire juste "Siri" au lieu de "Dis Siri", nous n'avons rien de particulier à nous mettre sous la dent.

Pour installer la mise à jour, les clients vont devoir ouvrir l'application "Apple Watch" sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Réglages" > "Général" > "Mise à jour logicielle".



Rappelons que pour installer le nouveau firwmare, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

tvOS 17.6

Pour ce qui est de l'Apple TV, tvOS 17.6 est également disponible. Les clients peuvent télécharger la mise à jour tvOS via l'application "Réglages" de l'Apple TV.



La version précédente n'avait rien changé, mais celle d'avant avait apporté quelques changements pour SharePlay ainsi que la possibilité de dire juste "Siri" au lieu de "Dis Siri".

visionOS 1.3

Enfin, le Vision Pro. Le logiciel visionOS 1.3 est probablement le plus intéressant, offrant plusieurs améliorations de l'expérience du casque. Pardon, de l'ordinateur spatial.



Apple a discrètement amélioré les Personas, EyeSight et d'autres fonctionnalités avec visionOS 1.3, tout en procédant à des corrections de bogues supplémentaires.



N'oubliez de lire notre test du Vision Pro en attendant visionOS 2, qui est un changement bien plus important.