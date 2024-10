iOS 18 : Apple met fin au bug des photos supprimées qui réapparaissent

Apple s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité dans l'application Photos avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia : l'album "Récupérées". Cette nouveauté vise à résoudre définitivement le problème des photos supprimées qui réapparaissaient de manière inattendue, un bug qui avait affecté certains utilisateurs avec iOS 17.5.

Une solution élégante à un problème persistant

Souvenez-vous, un bug majeur avait fait son apparition avec iOS 17.5 et faisait réapparaître des photos pourtant supprimées chez certains utilisateurs. Si le problème a vraisemblablement concerné très peu d'appareils et qu'Apple a définitivement supprimé les photos subrepticement revenues, la solution n'est que temporaire pour Cupertino. La pomme s'occupe toujours du bug dans iOS 18 en permettant de récupérer une dernière fois les photos réapparues pour les utilisateurs concernés.



L'album "Récupérées" apparaîtra dans la section Utilitaires de l'application Photos, mais uniquement si des images ou vidéos perdues ou endommagées sont détectées sur l'appareil. Les utilisateurs auront alors la possibilité de restaurer ces fichiers dans leur photothèque ou de les supprimer définitivement.

Un processus automatisé lors de la mise à jour d'iOS 18

Lors de la mise à jour vers iOS 18, iPadOS 18 ou macOS Sequoia, les appareils effectueront automatiquement un scan pour détecter les photos et vidéos pouvant être récupérées. Cette approche proactive devrait permettre aux utilisateurs d'accéder immédiatement à tout contenu manquant.

Il est intéressant de noter que l'album "Récupérées" sera protégé par défaut par la biométrie ou code, assurant ainsi la confidentialité des contenus potentiellement sensibles.

Cette nouvelle fonctionnalité représente une avancée significative dans la gestion des photos sur les appareils Apple, offrant une solution élégante à un problème qui avait causé des frustrations chez certains utilisateurs. Elle démontre l'engagement continu d'Apple à améliorer l'expérience utilisateur et à protéger les données précieuses de ses clients. Si vous avez été affecté par le bug d'iOS 17.5, il s'agit donc de l'ultime chance de faire le tri dans vos photos et de supprimer celles dont vous ne voulez plus. Pour toujours.



Source