Bug iOS 17.5 : La réapparition des photos supprimées concerne aussi les appareils revendus (màj)

Grâce à iOS 17.5, nous avons désormais la preuve qu’une photo effacée depuis un iPhone ou un iPad n’est jamais vraiment effacée. En effet, certains utilisateurs qui ont installé iOS 17.5 ont eu la surprise de revoir des photos qu’ils avaient supprimées il y a plusieurs mois ou même plusieurs années. Une nouvelle découverte concernant ce bug est nettement plus inquiétante : cela concerne aussi les appareils qui ont été effacés et vendus à un tiers ! Une catastrophe pour la vie privée.

Le bug semble plus grave que prévu

Un bug dans iOS 17.5 cause une réapparition inattendue des photos supprimées sur les iPhone et iPad, suscitant des inquiétudes majeures concernant la confidentialité des utilisateurs. Officiellement, Apple affirme que les photos supprimées sont conservées pendant 30 jours avant d’être définitivement détruites. Cependant, ce bug montre que ces mesures ne sont visiblement pas appliquées correctement par la firme de Cupertino. Un récent témoignage sur Reddit met en avant ce que craignaient beaucoup de personnes : le bug affecte aussi les appareils effacés et revendus.



En septembre 2023, un utilisateur de Reddit a vendu un iPad Pro de 12,9 pouces de quatrième génération après l’avoir effacé en suivant minutieusement les directives d’Apple. L’acheteur (après avoir mis à jour l’appareil vers iPadOS 17.5) a découvert la réapparition de vieilles photos qui ne lui appartiennent pas dans l’application Photos. Ces photos, datées de 2017, avaient été initialement prises sur un iPhone et synchronisées avec l’iPad via la photothèque iCloud du précédent possesseur de l’appareil. Fait troublant, l’ancien propriétaire ne s’est jamais reconnecté à l’iPad après l’avoir effacé, ce qui prouve clairement que le bug touche aussi les appareils qui ont été revendus sur le marché de l’occasion.

Voici le témoignage de AnimatorAmazing190 sur Reddit (et ce n’est pas le seul) :

J'ai effacé l'iPad en utilisant les guides officiels d'Apple avant de vendre. Je ne me suis jamais connecté à cet iPad avec mon identifiant Apple après avoir effacé l'iPad. J'ai vendu mon iPad à un ami en septembre 2023, il m’a appelé aujourd'hui après avoir mis à jour vers iPadOS 17.5 et m’a dit que mes anciennes photos apparaissaient dans son application Photos... ÉNORME VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE. Je vois d'autres rapports à ce sujet. Combien de personnes obtiendront les photos d'autres personnes sur les appareils qu'elles ont achetés à d'autres personnes ?

Face aux personnes dubitative face à un tel bug, l’auteur du post sur Reddit a mis à jour sa publication en affirmant qu’il n’a pas reconnecté son Apple ID à l’iPad après l’effacement complet de l’appareil :

UPD : s'il vous plaît, arrêtez de dire que je me suis reconnecté à l'iPad après l'avoir effacé. Je ne l'ai pas fait, je l'ai effacé comme indiqué dans ce guide d'Apple (https://support.apple.com/fr-ca/109511), puis j’ai remis l'iPad à mon ami. Je ne me suis jamais connecté après l’avoir effacé, car cela irait à l'encontre de l'objectif de l’effacer complètement.

Grâce à ce témoignage, on sait maintenant qu’un iPad effacé et revendu restaure des photos à partir d’un identifiant Apple qui n’est plus connecté à l’appareil. Ce phénomène n’est pas isolé, car d’autres utilisateurs rapportent avoir vu réapparaître des photos datant de 2010 après la mise à jour vers iOS 17.5. Néanmoins, le bug a touché pour l’instant essentiellement des appareils qui n’avaient pas été revendus.



Apple ne s’est pas encore exprimé sur ce problème. La réapparition des photos après l’effacement des données et la revente de l’appareil pose de graves questions sur le respect de la vie privée des anciens propriétaires. Les photos réapparues peuvent être compromettantes ou contenir des informations personnelles ou confidentielles, ce qui augmente ainsi les risques de violations de la vie privée.



: Apple dément ce cas, c'est impossible selon la société car, après réinitialisation de l'appareil, rien ne persiste dans la mémoire NAND.