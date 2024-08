iOS 17.5 fait réapparaître des photos supprimées il y a longtemps (màj)

Selon des témoignages publiés sur Internet, un bogue du système d'exploitation mobile d'Apple ferait réapparaître des photos supprimées il y a plusieurs années chez certains utilisateurs d'iPhone. Les personnes concernées disent qu'après la mise à jour vers iOS 17.5 - qui a été publié lundi - ils voient des clichés dans l'application Photos qui ont été pourtant supprimés de longue date.

Un problème de confidentialité potentiel

Les images en question apparaissent comme les plus récentes dans l'application Photos après l'installation d'iOS 17.5. Un utilisateur raconte sur Reddit :

Je viens de terminer la mise à jour. Lors d'une conversation avec mon partenaire, j'ai voulu envoyer une photo et j'ai vu que les dernières photos étaient du matériel nsfw que nous avions fait il y a des années lorsque nous vivions séparément (covid, etc.). Mais WTF. Elles ont été définitivement effacées. Il y a des années, mais comme par magie, elles sont de retour ?



J'ai vérifié mon iPad et il y a aussi des photos (des œuvres d'art que j'ai faites il y a des années). Je me sens tellement mal à l'aise. Quelqu'un d'autre a eu ce problème ? Je veux dire avec les images qui reviennent après la mise à jour ?

Un autre utilisateur a partagé une expérience similaire :

C'est la même chose. J'ai quatre photos datant de 2010 qui réapparaissent sans cesse comme les dernières photos téléchargées sur iCloud. Je les ai supprimées à plusieurs reprises.

Le fil de discussion sur Reddit fait état d'un certain nombre de cas similaires, avec des clichés pris il y a plusieurs mois, parfois même plus années. Mais peu importe la date de l'image, si elle a été supprimée définitivement, elle ne doit plus jamais réapparaître. Sinon, c'est la preuve qu'Apple ne supprime pas vraiment les données.

Comment fonctionne la suppressions dans Photos

Par défaut, l'application Photos dispose d'une fonction « Récemment supprimées » qui préserve les images supprimées pendant 30 jours. Au-delà, tout est effacé automatiquement. Et les utilisateurs peuvent vider cette "corbeille" quand ils le désirent.



Apple n'a pas encore réagi, mais cette faille soulève naturellement de grandes inquiétudes chez les clients de la pomme.



: Apple a sorti iOS 17.5.1 pour corriger cela.