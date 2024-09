Apple présente les nouveautés de macOS 15 Sequoia (+ compatibilité)

Vous avez un Mac à la maison ? Vous êtes au bon endroit. Comme chaque année, la firme de Cupertino profite de la WWDC pour annoncer les nouveautés à venir à l'automne sur ses ordinateurs, en plus de celles sur iPhone, iPad, Apple Watch et autre Vision Pro. Alors que les possesseurs d'iPhone ont eu un aperçu d'iOS 18, les clients Mac ont les yeux rivés sur macOS 15 qui succède à macOS 14 Sonoma.

Voici macOS 15

Le mois de juin est toujours très chargé du côté d'Apple qui, une fois de plus, profite de sa conférence dédiée aux développeurs #WWDC pour présenter les nouveautés logicielles à venir.

En 2024, pour sa gamme d'ordinateurs, qui va du Mac mini au Mac Pro en passant par le MacBook, la firme de Cupertino n'a pas révolutionné son système, mais a pris le train de l'IA pour faciliter son utilisation, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel.

Les nouveautés principales de macOS 15 Sequoia

Sequoia

macOS passe de Sonoma à Sequoia. Un mélange de bleu, orange, jaune et rose qui devrait illuminer nos Mac. macOS 15 apporte de nouvelles fonctionnalités que nous vous dévoilons ci-dessous.

Continuité : recopie de l'iPhone

Continuité permet désormais d'afficher l'écran de son iPhone sur celui de son Mac et d'interagir avec sans même le déverrouiller ou l'avoir à côté de soi. Avec Recopie de l'iPhone, on peut naviguer dans son iPhone sur son Mac via le clavier et le trackpad et glisser du contenu dans une application comme une photo. Il suffit d'un petit clic dans le Dock pour que la magie opère.

macOS Sequoia rend Continuité encore plus magique avec la recopie de l’iPhone, qui permet aux utilisateurs d’accéder complètement à leur iPhone et d’interagir avec celui-ci, directement sur leur Mac. L’utilisateur voit son fond d’écran et ses icônes tels qu’ils apparaissent sur son iPhone, et il peut parcourir les pages de son écran d’accueil d’un simple balayage, ou lancer et explorer n’importe laquelle de ses apps préférées. Le clavier, le trackpad et la souris du Mac permettent également d’interagir avec l’iPhone, et le son est même diffusé par le Mac. Il est facile de glisser des éléments entre l’iPhone et le Mac, et l’iPhone reste verrouillé, afin que personne ne puisse y accéder ou voir ce que fait l’utilisateur. Le procédé fonctionne aussi très bien avec En veille, qui continue à livrer des informations visibles d’un coup d’œil. En plus, les utilisateurs peuvent prendre connaissance des notifications de l’iPhone et y répondre directement sur leur Mac.

Notifications mélangées

Les notifications de l'iPhone sont également de la partie et s'affichent sur le Mac. En cliquant sur l'une d'entre elles, on active automatiquement le mode Recopie de l'iPhone qui ouvre la vue iPhone. Idem pour le son de l'iPhone qui est retranscrit à travers le Mac.

Coucou Windows

Après des années d'attente, Apple admet enfin que le système de gestion des fenêtres proposé par Windows est le meilleur. Avec macOS 15, il suffit de glisser une fenêtre vers le bord de l'écran pour réorganiser son interface. Simple et efficace.

FaceTime

Lors d'une visioconférence, il devient possible de prévisualiser avant de partager son écran. Une nouveauté de type confidentialité qui ne sera pas de trop. Aussi, Apple propose de nouveaux fonds pour cacher son environnement réel lors d'appels vidéo ou bien de piocher dans sa propre bibliothèque de photos.

Une application pour les mots de passe

Comme prévu, l'application Mots de passe arrive. Elle sera disponible sur toutes les plateformes et même sur Windows. Idéal pour retrouver ses mots de passe partout et sous une autre forme que le menu via l'application Réglages.

Safari

Safari est le navigateur le plus rapide au monde, parole d'Apple. Il offre même 4 h d'autonomie supplémentaires que son concurrent principal, Google Chrome. En activant Highlights (importants), on retrouve un encadré présentant les informations principales sur une page internet. L'IA et le machine learning sont vitales. Le mode Lecture s'améliore avec une nouvelle interface et s'accompagne de Visualiser qui se charge d'afficher les vidéos en plein écran afin de profiter au mieux du contenu.

Gaming

Après Baldur's Gate 3 et Assassin's Creed Mirage, de nouveaux "gros jeux" sont attendus comme Frospunk 2 et Control.



En partenariat avec Ubisoft, Apple promet qu'Assassin's Creed Shadows, le prochain opus de la série, sera disponible en fin d'année sur Mac et sur iPad. D'autres jeux suivront, bref macOS commence petit à petit à devenir une véritable option pour le gaming.

Des titres très attendus : les développeurs livrent une incroyable série de nouveaux titres sur Mac. Ubisoft va sortir Prince of Persia: The Lost Crown et Assassin’s Creed Shadows, tandis que Capcom proposera de nouveaux titres captivants de la série RESIDENT EVIL, dont RESIDENT EVIL 7 biohazard et RESIDENT EVIL 2. La prochaine extension majeure de World of Warcraft, intitulée The War Within, sera disponible dans le courant de l’année. Et d’autres jeux se profilent à l’horizon, comme Frostpunk 2, Palworld, Sniper Elite 4 et RoboCop: Rogue City, qui exploitent tous de puissantes technologies logicielles telles que MetalFX Upscaling pour accélérer les performances et livrer des visuels de très haute qualité sur toute la gamme Mac. Enfin, Control Ultimate Edition et Wuthering Waves, qui seront bientôt disponibles, tirent parti des toutes dernières puces de la famille M3 pour offrir des visuels avec ray tracing à couper le souffle.

De plus, l’audio spatial personnalisé place les joueurs au cœur de l’action comme jamais auparavant, tandis que la réduction significative de la latence audio avec les AirPods Pro (2ᵉ génération) améliore encore la réactivité. Les améliorations du mode Jeu permettent d’obtenir des fréquences d’images plus fluides, et les fonctionnalités de gestion énergétique avancées boostent les performances sur toute la gamme Mac.

Mode jeu

Depuis la sortie du Game Porting Toolkit, les développeurs peuvent porter leurs jeux sur les appareils Apple plus vite que jamais, et les gameurs profitent de plus de titres sur Mac. Game Porting Toolkit 2 étend l’expérience avec des fonctionnalités parmi les plus plébiscitées par les développeurs de jeux, de quoi permettre le portage de grands jeux sur Mac ainsi que sur iPhone et iPad.

Les autres nouveautés de Sequoia

L’app Messages offre des moyens inédits de s’exprimer et de garder le contact, avec de tout nouveaux effets textuels, des Tapbacks sous forme d’emoji et d’autocollants, et la possibilité de programmer l’envoi d’un message.

Apple Plans propose de nouvelles façons d’explorer le monde, avec notamment des sélections de randonnées et des itinéraires personnalisés de balade à pied.

propose de nouvelles façons d’explorer le monde, avec notamment des sélections de randonnées et des itinéraires personnalisés de balade à pied. L’app Photos présente désormais la fonctionnalité Collections, qui classe automatiquement la photothèque par thèmes et offre une amélioration notable des capacités de recherche pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu’ils cherchent.

L’app Notes gagne en intelligence et facilite plus que jamais la prise de notes détaillées et parfaitement rédigées. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de création de résumés et de transcription audio proposées par Apple Intelligence, un appareil peut prendre des notes et laisser l’utilisateur se concentrer sur les détails de ce qui se passe autour de lui. Et s’il faut faire quelques calculs rapides, il suffit d’écrire une équation pour la voir se résoudre automatiquement dans le corps de la note.

Une app Calculette améliorée permet à l’utilisateur de consulter un historique de ses calculs précédents et de voir ses expressions prendre forme à mesure qu’il les tape.

Calendrier affiche les évènements et les tâches de l’app Rappels, ce qui permet de consulter, modifier ou terminer ses tâches tout au long de la journée. Grâce à une présentation par mois actualisée, il est plus facile de voir d’un simple coup d’œil les évènements et les rappels d’un mois entier.

Compatibilité de macOS 15

La nouvelle version majeure de macOS est compatible avec tous les Mac Apple Silicon (M1, M2 et M3) ainsi que :

iMac 2019 et plus récents

Mac Pro 2019 et plus récents

iMac Pro 2017

Mac mini 2018 et plus récents

MacBook Air 2020 et plus récents

MacBook Pro 2018 et plus récents

Mac Studio 2022 et plus récents

Les MacBook Air 2018 ont été écartés cette année.

Comment installer la bêta de macOS 15

Vous connaissez la musique, il vous faut un compte développeur renseigné dans les réglages de macOS puis activez les bêtas dans les paramètres généraux pour lancer l'installation. Attention, mieux vaut faire une sauvegarde avant, les premières bêtas peuvent être pleines de bugs.

Date de sortie de macOS 15 bêta

La bêta de macOS 15 est dores et déjà disponible pour les développeurs. Pendant plusieurs semaines, ils vont s'assurer que tout fonctionne correctement. Ensuite, les personnes inscrites au programme de bêta test public seront conviées, probablement en juillet.



N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires.