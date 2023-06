WWDC 23 : les nouveautés de macOS 14 Sonoma

Vous possédez un Mac ? Ne bougez plus ! Comme chaque année, la firme de Cupertino profite de la WWDC pour annoncer les nouveautés à venir à l'automne sur ses ordinateurs. Alors que les possesseurs d'iPhone ont eu un aperçu d'iOS 17, les clients Mac ont les yeux rivés sur macOS 14 Sonoma qui succède à macOS 13 Ventura.

Voici macOS 14

Le mois de juin 2023 est très chargé du côté d'Apple qui, une fois de plus, profite de sa conférence dédiée aux développeurs #WWDC pour présenter les nouveautés logicielles à venir. Du côté du Mac et de macOS, Apple n'a pas révolutionné son système, mais l'a peaufiné pour fluidifier l'expérience utilisateur et faciliter les flux de travail. Inutile de tourner autour du pot, passons directement à la liste des nouveautés à venir sur macOS 14.

Le programme de la rentrée

Nouveau nom : macOS Sonoma

Un économiseur d'écran (comme sur Apple TV)

Widgets interactifs qui peuvent enfin être placés sur le bureau

À l'ouverture d'une fenêtre, ils imitent les caméléons et reprennent le code couleur du fond d'écran pour ne pas déranger l'utilisateur.

Avec l'iPhone connecté au même réseau Wi-Fi, on peut ajouter des widgets d'apps iOS sur Mac sans même posséder l'app en question sur macOS. MAGIQUE !

Mode Jeu : une fois activé, le Mac donne la priorité (CPU & GPU) au jeu afin qu'il tourne à toute puissance.

Death Stranding Directors Cut arrive sur Mac cette année pour vous le prouver, parole d'Hideo Kojima

Les appels vidéo gagnent de nouveaux effets, dont un qui donne l'impression que l'on présente vraiment ce qui est à l'écran, exactement comme si l'on était dans une salle devant un diaporama.

La navigation privée sur Safari s'améliore et protège désormais les pages web ouvertes 24/24. Suppression des traqueurs dans l'URL ou encore gestion des cookies en continu.

Création de profils pour lancer Safari de plusieurs manières différentes sur un même compte.

Ajout des sites web dans le dock sous la forme d'une web app. Cela fonctionne avec tous les sites selon Apple. Les notifications sont prises en charge.

Le trousseau iCloud s'équipe enfin de la fonction partage pour les mots de passe ou encore les nouveaux codes d'accès.

Compatibilité de macOS 14

La nouvelle version majeure de macOS est compatible avec tous les Mac Apple Silicon (M1 & M2) ainsi que :

iMac 2019 et plus récents

Mac Pro 2019 et plus récents comme le nouveau Mac Pro 2023

iMac Pro 2017

Mac mini 2018 et plus récents

MacBook Air 2018 et plus récents

MacBook Pro 2018 et plus récents

Mac Studio 2022 et plus récents

Date de sortie de macOS 14 bêta

Vous connaissez la musique, la bêta dès aujourd'hui pour les développeurs. Pendant plusieurs semaines, ils vont s'assurer que tout fonctionne correctement. Ensuite, les personnes inscrites au programme de bêta test seront conviées, probablement en juillet.



N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires.