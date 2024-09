Un bug de macOS Sonoma 14.4 supprime l'historique des fichiers dans iCloud Drive

La version 14.4 de macOS Sonoma vire au cauchemar. Après déjà trois bugs importants, voilà que la mise à jour de début mars sème la pagaille dans les versions sauvegardées des fichiers présents dans iCloud Drive. Et encore, le mot est faible.



Il s'agit du quatrième problème majeur pour macOS 14.4 après les soucis d'imprimantes, de hub USB-C ou encore de Java.

L'historique d'un fichier est normalement créé automatiquement lorsque les utilisateurs en enregistrent un à l'aide d'applications qui s'appuient sur le système de versions de macOS. (Pour vérifier si votre Mac utilise le système des versions antérieures, ouvrez un document, puis choisissez Fichier > Revenir à > Parcourir toutes les versions).

Selon Howard Oakley, de The Eclectic Light Company, les utilisateurs de macOS 14.4 dont l'option "Optimiser le stockage Mac" est activée doivent savoir qu'ils risquent de perdre toutes les versions précédemment enregistrées d'un fichier s'ils choisissent de le supprimer d'iCloud Drive.

Dans les versions précédentes de macOS, lorsqu'un fichier est expulsé du stockage local dans iCloud Drive [à l'aide de l'option Supprimer le téléchargement dans le menu contextuel du clic droit], toutes ses versions enregistrées ont été préservées. Téléchargez à nouveau ce fichier depuis iCloud Drive, et les versions enregistrées sur ce Mac (mais pas sur d'autres Mac ou appareils) sont restées entièrement accessibles. Faites-le dans la version 14.4, et toutes les versions précédentes sont désormais supprimées et perdues à jamais.